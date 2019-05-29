Предприниматель Тилек Токтогазиев заявил 29 мая, что не пойдет работать под руководством Эркинбека Чодуева в министерство сельского хозяйства, потому что не верит в то, что тот способен провести реформы в этой сфере. Его заявление прозвучало во время теледебатов, на которые он пригласил и самого Эркинбека Чодуева — однако тот на них так и не появился.

«Я не могу стать заместителем человека, который за пять лет не смог осуществить реформы», — приводит слова Токтогазиева Kaktus.Media.

Бизнесмен добавил, что все больше и больше кыргызстанцев вынуждены уезжать на заработки также по причине того, что их хозяйства понесли убытки, а министерство сельского хозяйства их не поддержало.

Несколькими часами ранее депутаты одобрили кандидатуру Чодуева на должность министра сельского хозяйства. Теперь президент Сооронбай Жээнбеков должен подписать указ об его назначении.

Чодуев работает замминистром сельского хозяйства с 2014 года. Его кандидатуру на пост министра выдвинул премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он не поддержал кандидатуру Токтогазиева на пост министра сельского хозяйств из-за отсутствия опыта.

Токтогазиева предложила на пост министра парламентская фракция «Бир Бол» после того, как в отставку 24 мая подал Нурбек Мурашев. Он ушел с поста из-за критики в адрес министерства.

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