Пресс-служба Министерства образования сообщила 29 мая, что Диляру Абдуллаеву освободили от должности директора лицея по итогам проверки, выявившей нарушения в ее работе. Новым директором лицея назначили Самаркул Умралиеву.

Увольнение Абдуллаевой последовало после жалоб и митингов родителей учеников лицея, которые обвиняли ее в незаконных сборах денег. Родители утверждали, что администрация собирает около 2 млн сомов в месяц.

22 апреля Абдуллаева сама временно покинула свою должность, чтобы родители учеников не обвиняли ее в «давлении и вмешательстве». Она назвала обвинения в свой адрес «необоснованными», потому что школа вынуждена покрывать часть затрат за свой счет.

Генеральная прокуратура начала проверку расходов в школе в середине апреля.