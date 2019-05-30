Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила 30 мая, что проверка идет по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки» и «Злоупотребление должностным положением». Проверкой занимается военная прокуратура.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев обратился в Генпрокуратуру с заявлением о попытке установить прослушку в его кабинете 27 мая.

Ранее на телеканале «Апрель», который принадлежит Атамбаеву, вышел сюжет, о том, что якобы сотрудники Госкомитета нацбезопасности пытались установить прослушивающие устройства в кабинетах экс-президента и бывшего главы его аппарата Фарида Ниязова в здании «Форума». Об этом анонимно рассказал один из сотрудников СДПК.

На видео он разобрал удлинитель, который ему предположительно дали сотрудники ГКНБ, и показал спрятанное внутри устройство, которое назвал прослушивающим. Спецслужбы назвали заявление партии «провокацией» и «самопиаром».

СДПК неоднократно жаловалась на давление и слежку со стороны спецслужб, однако те это отрицают. Все это происходит на фоне непрекращающегося противостояния между Атамбаевым и президентом Сооронбаем Жээнбековым, которые раньше были соратниками.