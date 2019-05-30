Скриншот из сюжета «Настоящее время» о детях мигрантов.

Министерство труда и соцразвития создало электронную базу данных детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Техническую поддержку для создания базы оказал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Базу создали из-за увеличения случаев насилия в отношении детей, родители которых уехали в трудовую миграцию. Зачастую дети подвергаются насилию со стороны родственников, у которых их оставляют сами родители.

«Увеличивается количество детей, которых родители – мигранты оставляют у родственников и знакомых, без оформления официальной опеки. Зачастую дети в таких случаях подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны лиц, которые пренебрегают их нуждами», — сообщило правительство.

Созданная база будет объединена с электронной системой «Тундук», к которой подключены все госорганы в стране. Таким образом власти планируют выявлять детей, которые попали в сложную ситуацию, а затем оказывать им помощь.

Госорганы по всей стране смогут вносить или загружать информацию о ребенке через интернет, что сократит время для оказания ему помощи. Пилотный запуск системы будет проведен в двух районах Чуйской области.

Сейчас Кыргызские власти не знают, сколько именно детей вынуждены жить без родителей. В конце 2018 года зафиксировали, как минимум, четыре детских смерти, которые случились в семьях мигрантов.

Министерство соцразвития приводит цифру в 72 тысячи у которых за рубеж уехали оба родителя. Однако ЮНИСЕФ насчитывает 199 тысяч таких детей. Еще больше семей, в которых на заработки уехал один из родителей — их насчитывается около 299 тысяч.

Власти Кыргызстана начали ставить на учет детей, чьи родители работают за границей, только в 2018 году. Этим занимаются бригады, состоящие из участкового милиционера и семейного врача.

По теме: Почему в Кыргызстане растет поколение детей без родителей. Материал Би-би-си