Журналист «Азаттыка» Али Токтакунов опубликовал расследование, в котором со ссылкой на надежные источники утверждается, что с 2011 по 2017 годы из Кыргызстана вывезли около 700 млн долларов.
По словам Токтакунова, в его распоряжении есть документы и банковские квитанции, подтверждающие вывод из страны как минимум 250 млн долларов из этой суммы.
Кто переводил деньги?
Согласно расследованию, деньги зарубеж из Кыргызстана переводил некий Айэркин Саймаити. Авторы утверждают, что он гражданин Китая, но зарегистрирован в Оше на улице Масалиева. Но по указанному адресу его найти не удалось.
Однако в доме напротив зарегистрирована частная предпринимательница Вуфули Бумаилиамуну — авторы расследования называют ее женой Айэркина Саймаити. Ошская милиция последние два года разыскивает Саймаити по подозрению в том, что он не вернул взятые в долг 3 млн долларов, которые одолжил у человека, чье имя не раскрывается в расследовании.
125 млн из подтвержденных 250 млн долларов вывели зарубеж через ОсОО «Абдыраз», которое зарегистрировано в Баткене. Глава компании Назия Турдалиева утверждает, что раньше она была совладелицей «Абдыраза» вместе с Саймаити, но позже полностью переоформила компанию на себя.
Куда совершали переводы?
По данным «Азаттыка», Саймаити переводил деньги из Кыргызстана в Турцию, ОАЭ, Германию, Великобританию, Швейцарию, США, Китай, Латвию, Россию, Голландию, Лихтенштейн, Гонконг и Гану.
Авторы утверждают, что конечными получателями некоторых переводов были компании “AKA Petroleum” и “AKA Immobilien”.
Как эти компании связаны с семьей Матраимовых?
Компания “AKA Petroleum” зарегистрирована в Мюнхене, а ее учредителями называют неких Хабибулу Абдукадыра и Кудрата Нурмамата.
В Кыргызстане они учредили компанию «АКА Минеразл энд Майнинг» и вместе с китайской компанией «Хуавэй» пытались запустить проект «Безопасный город» два года назад, но правительство отказалось от сотрудничества с ними.
Также «АКА Минеразл энд Майнинг» планировало приобрести государственный сотовый оператор «Мегаком», но так и не купило его.
Фирма “AKA Immobilien” тоже зарегистрирована в Мюнхене. Одним из ее учредителей является Кудрат Нурмамат. В Бишкеке эта фирма владела компанией «Автостолица». В 2017 году фирма прошла перерегистрацию, и ее учредителями теперь значатся Минавар Жумаева и Канатбек Маматов. Авторы расследования называют Жумаеву женой депутата Искендера Матраимова.
Компания переехала в здание торгового центра «Эльдорадо» на улице Ибраимова в Бишкеке, куда позже перенесли и редакцию газеты «Супер Инфо». По неподтвержденным данным, газету за 2 млн долларов купила именно семья Матраимовых, но бывший владелец издания Кылычбек Султан это отрицает.
«Азаттык» утверждает, что Минавар Жумаевой также принадлежит фирма «Ош Плаза», а в самом Оше строится жилой комплекс с одноименным названием. Строительством занимается компания «Ихлас», а участок под строительство по данным ГРС принадлежит родной сестре Райымбека и Искендера Матраимовых — Чынаре.
Таможенная монополия
Источники «Азаттыка» утверждают, что экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов взял под контроль перевозку грузов из Китая в Узбекистан. Одним из получателей денег из Кыргызстана называют компанию «Абу-Сахи», а в стране она владеет компанией «Тарим Транс».
Депутат Дуйшон Торокулов рассказал журналистам «Азаттыка», что «Тарим Транс» стала монополистом на таможне. Торокулов утверждает, что основателем компании был депутат Жыргалбек Калмаматов, который объединил несколько фирм-перевозчиков в одну. Однако в результате борьбы за влияние на таможне, контроль над его компанией получила «Абу Сахи» и ключевую роль в этом сыграл именно Райымбек Матраимов.
«Азаттык» утверждает, что для водителей других фирм на таможне создают дополнительные проверки, в то время как «Тарим Транс» работает свободно. По словам одного из перевозчиков, из-за такого давления они теряют в год до 25 млн долларов. Нынешний директор «Тарим Транс» Нурбек Керимбеков опроверг «Азаттыку» все обвинения в адрес компании.
Куратор КПП «Достук» — младший брат Матраимова
По данным «Азаттыка», младший брат Райымбека Матраимова — Руслан Матраимов владеет благотворительным фондом имени Исмаила Матраимова, а также спортивным клубом «Эрем».
По официальной информации, к таможне Руслан Матраимов не имеет отношения, однако местные предприниматели заявили «Азаттыку», что он является куратором контрольно-пропускного пункта «Достук».
Местные перевозчики утверждают, что теряют заказы на грузы, потому что Матраимовы создали выгодные для себя условия. В качестве примера они привели информацию о том, что на КПП не проверяют грузы, принадлежащие Чынаре Матраимовой, а другие фуры наоборот проходят усиленный контроль, выплачивая с каждой машины по 400 долларов.
Сам Руслан Матраимов отрицает обвинения в свой адрес. В интервью автору расследования он заявил, что не связан с таможней. Он также сказал, что не знаком с Айэркином Саймаити и его женой. Однако с 2015 по 2017 годы от имени жены Саймаити из Турции на счет благотворительного фонда под управлением Матраимова поступило 2,3 млн долларов.