Компания “AKA Petroleum” зарегистрирована в Мюнхене, а ее учредителями называют неких Хабибулу Абдукадыра и Кудрата Нурмамата.

В Кыргызстане они учредили компанию «АКА Минеразл энд Майнинг» и вместе с китайской компанией «Хуавэй» пытались запустить проект «Безопасный город» два года назад, но правительство отказалось от сотрудничества с ними.

Также «АКА Минеразл энд Майнинг» планировало приобрести государственный сотовый оператор «Мегаком», но так и не купило его.

Фирма “AKA Immobilien” тоже зарегистрирована в Мюнхене. Одним из ее учредителей является Кудрат Нурмамат. В Бишкеке эта фирма владела компанией «Автостолица». В 2017 году фирма прошла перерегистрацию, и ее учредителями теперь значатся Минавар Жумаева и Канатбек Маматов. Авторы расследования называют Жумаеву женой депутата Искендера Матраимова.

Компания переехала в здание торгового центра «Эльдорадо» на улице Ибраимова в Бишкеке, куда позже перенесли и редакцию газеты «Супер Инфо». По неподтвержденным данным, газету за 2 млн долларов купила именно семья Матраимовых, но бывший владелец издания Кылычбек Султан это отрицает.

«Азаттык» утверждает, что Минавар Жумаевой также принадлежит фирма «Ош Плаза», а в самом Оше строится жилой комплекс с одноименным названием. Строительством занимается компания «Ихлас», а участок под строительство по данным ГРС принадлежит родной сестре Райымбека и Искендера Матраимовых — Чынаре.