Материал написан в партнерстве с компанией Beeline, которая выделяет 50 грантов на учебу в AlmaU для абитуриентов из Кыргызстана. Узнайте больше о том, как поступить и получить грант на сайте Beeline.
С появлением онлайн-площадок для обучения, таких как Курсера, роль университетов меняется. На онлайн-курсах можно получить максимально актуальную и обновленную информацию, в то время как лекции во многих университетах устаревают.
«Поэтому, университет — это не только про знания, которые можно получить, но и про ответственное отношение к обучению и умение собирать и анализировать информацию», — считает HR-директор компании Beeline Айнура Кошоева.
33 тысячи человек выпустились из кыргызстанских вузов в 2018 году по данным Нацстаткома. Сейчас в университетах страны учатся 164 585 студентов. Такие цифры вынуждают выпускников быть более конкурентными на рынке труда и думать о трудоустройстве заранее.
Четыре года в ВУЗе — достаточно долгий срок. Вместе с Beeline разбираемся, как использовать это время максимально полезно, чтобы не остаться безработным после выпуска.
1-й курс: нетворкинг и soft skills
Первый курс университета — это всегда новые знакомства и друзья. Среди них есть ваши будущие коллеги и партнеры, со многими из которых вы столкнетесь по работе.
В этот период важно окружить себя единомышленниками. Во-первых, вы учитесь новому и полезному у своих друзей. Во-вторых, вы обмениваетесь идеями, которые в будущем приведут к чему-то большему.
В Бишкеке в последние годы наращивает потенциал движение митапов — когда единомышленники встречаются, чтобы обменяться идеями или обсудить какие-то вопросы в неформальной обстановке.
«Меня очень радует, что сейчас много бесплатных митапов, где можно не только прокачать себя, но и увидеть нетворк — оказывается вот здесь тусуются все разработчики, а вот здесь все agile’исты. Раньше такой возможности не было, сейчас Бишкек в этом направлении классно двигается», — говорит Айнура Кошоева.
Обычно в учебных заведениях нас учат прокачивать hard skills — профессиональные навыки и знания, которые нужны для определенной специальности. Например, языки программирования или бухучет.
Soft skills — это сквозные, надпрофессиональные навыки, которые не связаны напрямую с выбранной профессией. Например, умение слушать, налаживать связи, критическое мышление, эмоциональный интеллект или дисциплина. Такому не учат в школе или ВУЗе, но работодатели всегда обращают внимание на их наличие.
«Коммуникативные навыки — первые в списке того, что точно не умрет и что обязательно нужно развивать. Никакой machine learning или искусственный интеллект не перекроет взаимодействия с человеком», — рассказывает Айнура Кошоева.
2-й курс: иностранные языки, стажировки и онлайн-образование
Во многих сферах теория и практика отличаются, именно поэтому важно еще в университете попробовать свои силы, чтобы понять готовы ли десять часов работать с самоотдачей в свой сфере.
«Нужно понимать и спрашивать — “а я какой буду у вас стажер?” Для некоторых работодателей стажер — это ресепшионист, ассистент, “подай-принеси”, ему не дают посмотреть и почитать какие-то документы. Поэтому студенты должны четко понимать какие ожидания у работодателя от них. Для работодателя стажировки это очень хороший входной канал в организацию. У нас 80% стажеров становятся сотрудниками, это хорошая конверсия. В нашем случае стажировка — это настоящая работа», — говорит Айнура Кошоева.
Стажировки — это действительно хороший способ показать себя потенциальному работодателю. Поэтому, не стоит ограничиваться летней практикой в университете (которая обычно бывает всего два раза за все время учебы). Хорошим вариантом будет совмещать part-time стажировку с учебой: можно испытать теорию, полученную на занятиях на практике со специалистами, которые работают в вашей сфере.
Другой полезный навык, который лучше освоить еще в университете — знание иностранных языков. Как минимум, это английский, которым сейчас почти никого не удивишь, но для большинства работодателей его знание — большое преимущество.
Кроме стажировок в международных организациях и корпорациях, а также возможности отправиться учиться в другую страну по обмену, иностранный язык откроет вам еще один источник знаний. Многие онлайн-площадки, такие как Юдеми или Курсера, предлагают интересные курсы, которые не всегда есть на русском: от роботостроения и машинного обучения до дата-журналистики.
Айнура Кошоева,
HR-директор Beeline
Это про актуальность. Человек актуализирует свои знания, а не базируется на знаниях университета, где время тратят на то чтобы собрать информацию, методологически правильно представить ее студентам, и потом, когда это дошло [до студентов в виде лекций] — прошло полгода. За это время информацию уже устарела.
Теперь профессора в университетах начинают конкурировать с ноутбуком и онлайн-курсами, когда я могу здесь и сейчас зайти и получить свежайшую информацию из любой точки мира, например из Стэнфордского университета, потому что это все теперь доступно и открыто.
И тот профессор, который преподает мне, на самом деле конкурирует с моим временем — куда я потрачу его? Либо я смотрю условного Дудя, который интервьюирует крутого чувака, чьи лайфхаки мне помогут в жизни, либо засыпаю [лекциях], потому что слушаю очень скучную информацию 20-летней давности
3-4 курсы: Кросс-функциональность, менторство и программы обмена
Знание иностранного языка позволит вам участвовать в зарубежных программах обмена. Например, по программе «Эразмус+» требуют хорошее знание английского и, иногда, языка страны, в которую вы направляетесь (хотя бы на начальном уровне).
Жизнь за границей — это полезный опыт, который изменит вас, ваше мировоззрение и будет преимуществом для работодателей, потому что вы станете самостоятельней и прокачаете в себе навык решения проблем (еще один нужный soft skill).
Программы обмена для бакалавров
• Стипендии Германской службы академических обменов
• Программа краткосрочных академических обменов от «Эразмус+»
Еще одна полезная вещь, которую вы можете сделать не только во время учебы в вузе, но и после выпуска — найти ментора. Обычно это крутой специалист в вашей сфере, который не только поделится опытом и знаниями, но и расскажет об ошибках, которые совершал, когда был в вашем возрасте.
• Программа менторства Американской Торговой палаты в Кыргызстане
Наконец, не стоит забывать, что в век цифровизации и большой конкуренции на рынке труда, важно не быть специалистом узкого профиля, который обладает ограниченным набором навыков.
Нужно актуализировать знания с учетом бешеного ритма, который мы видим в мире. И что еще особенно важно: кросс-функциональность знаний. Сейчас идет тренд, когда две области миксуют и получается третья. Например, HR смиксовали с маркетингом, и сейчас называют это MarHr (маркетинг-эйчар)
Айнура Кошоева, HR-директор Beeline
Именно поэтому важно выбирать вуз, который идет в ногу со временем и использует новые технологии для обучения. Цифровой оператор Beeline, вместе с которым мы написали этот материал, выделяет 50 грантов на учебу в AlmaU — бизнес-вузе Казахстана, в котором есть программа двойных дипломов с зарубежными вузами. Грант покрывает полную стоимость учебы на бакалавриате. Больше о поступлении можно узнать на сайте Beeline.
Почему Beeline это делает?
Если коротко, то в Beeline считают, что лучше всего инвестировать в человеческие знания и навыки — именно так можно поменять что-то в Кыргызстане в положительную сторону.
«Мы четко понимаем, что с отсутствием практически всех природных ресурсов, типа нефти и газа, человеческие ресурсы — это самое основное, что есть в Кыргызстане. В нашей стратегии — people first. Мы постоянно говорим, что у нас есть только люди, которые могут что-то сделать и изменить страну в лучшую сторону», — рассказывает Айнура Кошоева.
Кроме этого, для Beeline «Поступай как я» — это социально-ориентированный проект, который поможет молодым талантам раскрыть свой потенциал.
«Абитуриент через несколько лет закончит университет и вернется в страну. Важно, чтобы у него в сознании осталось, что какая-то компания в Кыргызстане думает не только про деньги, но и про другие формы инвестиций в виде знаний и возможностей, которые дает», — Айнура Кошоева.
При этом, получение гранта от Beeline никак не обязывает студентов вернуться в Кыргызстан и отработать определенный срок на компанию.