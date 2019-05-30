С появлением онлайн-площадок для обучения, таких как Курсера, роль университетов меняется. На онлайн-курсах можно получить максимально актуальную и обновленную информацию, в то время как лекции во многих университетах устаревают.

«Поэтому, университет — это не только про знания, которые можно получить, но и про ответственное отношение к обучению и умение собирать и анализировать информацию», — считает HR-директор компании Beeline Айнура Кошоева.

Марафон Open Digithon от Beeline, на котором участники создают цифровые проекты / Фото: Beeline Кыргызстан

33 тысячи человек выпустились из кыргызстанских вузов в 2018 году по данным Нацстаткома. Сейчас в университетах страны учатся 164 585 студентов. Такие цифры вынуждают выпускников быть более конкурентными на рынке труда и думать о трудоустройстве заранее.

Четыре года в ВУЗе — достаточно долгий срок. Вместе с Beeline разбираемся, как использовать это время максимально полезно, чтобы не остаться безработным после выпуска.