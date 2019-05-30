Криминальный авторитет Азиз Батукаев

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Первомайский райсуд Бишкека запретил заместителю прокурора Нарынской области Майрамбеку Акматалиеву выезжать из страны по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В пресс-службе Верховного суда сообщили «Клоопу», что прокурору запретили выезд до 26 июня.

Ранее издание 24.kg сообщило, что милиция задержала прокурора Нарынской области по делу Батукаева. Акматалиев работал спецпрокурором в 2013 году, когда освободили криминального авторитета.

По делу об освобождении Батукаева уже задержан экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, под домашним арестом бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева и врачи, диагностировавшие кримавторитету «острый миелобластный лейкоз», ставший поводом для освобождения.

Генеральная прокуратура также начала расследование в отношении бывшего судьи Нарынского горсуда Джапара Эрматова. Следователи изучают его действия по статьям «Вынесение заведомо неправосудного приговора» и «Коррупция».

Криминальный авторитет Азиз Батукаев покинул колонию строгого режима в Нарыне в 2013 году по решению Эрматова. Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным, однако Батукаев успел покинуть страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по целому ряду статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

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