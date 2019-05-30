Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) объявило тендер на покупку радиостанций и громкоговорителей на 23 миллиона сомов.

Оборудование закупают для нового Управления патрульной милиции, которое планируется открыть в Бишкеке.

В пресс-службе дорожной инспекции сообщили «Клоопу», что закупаемое оборудование отличается от того, что имеется сейчас у ведомства.

«Радиостанция будет оснащена записывающим устройством, и будет установлен GPS-навигатор, чтобы оперативный дежурный мог определить, где и какой сотрудник находится. Например, при поступлении информации [дежурный] сможет отправить самый ближайший наряд», — сказал пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Исаев.

По его словам, громкоговорители установят на машины патрульной милиции.

В патрульную милицию отбирают по конкурсу 871 сотрудника. По задумке ГУОБДД, реформа должна «улучшить деятельность» патрульной милиции.

После реформы инспекторы будут не только надзирать за дорожным движением, но и раскрывать преступления, и будут обеспечивать безопасность.

Это уже пятое по счету реформирование патрульной милиции. В последний раз ведомство переименовал в 2017 году тогдашний премьер-министр Сапар Исаков — из Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

До этого ведомство в разное время носило имя Патрульно-постовой службы (ППС), Дорожно-патрульной службы (ДПС), Госавтоинспекции (ГАИ), Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД).