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Действующий премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев во время отчета перед парламентом в 2018 году. Фото: пресс-служба правительства

В последние две недели в правительстве Кыргызстана произошло несколько значимых событий — премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев оказался в центре коррупционного скандала, и на фоне растущей критики в отставку подали два министра.

Правительство Кыргызстана не отличается постоянством. Регулярные отставки, бесконечная вереница премьер-министров, смена названий министерств и ведомств — отличительные черты кыргызского кабинета министров.

«Клооп» составил базу данных членов правительства, которые пришли на свои должности после смены конституции в 2010 году. Именно тогда изменился порядок назначения кабинета министров — основную роль при формировании правительства стал играть парламент, а не президент.

В нашем анализе мы отследили все кандидатуры, которые сначала одобрял парламент, а затем утверждал президент. Мы не рассматривали ротации членов кабмина после их утверждения президентом. В этом случае сменяемость чиновникова была бы значительно выше.

Изучив составы кабинета министров, публикуем восемь фактов о сменах правительства.

Первое правительство утвердили в декабре 2010 года, после смены власти в стране из-за апрельской революции. Последний состав кабмина, утвержденный президентом, начал работать с апреля 2018 года. За последние семь с половиной лет кабинет министров менялся 10 раз. Вместе с тем, за последний год состав правительства изменился наполовину, а из 12 министров сменилось восемь.

С конца 2010 года сменилось восемь премьер-министров. При этом Сариев и Жээнбеков дважды возглавляли правительство.

Самым стабильным можно назвать правительство Жанторо Сатыбалдиева — оно проработало чуть больше полутора лет. Кабинет министров Сапара Исакова продержался всего восемь месяцев.

Почти половина назначенцев — правительственные «бабочки-однодневки» — чиновники, которые занимали свой пост только в одном случае из десяти. Большинство таких людей – это вице-премьеры, министры энергетики, а также главы «министерств-однодневок». Например, министерство природных ресурсов просуществовало только два года.

Но есть и правительственные долгожители. Номер один в этом списке — Кубатбек Боронов, которого восемь раз назначали министром чрезвычайных ситуаций, а в 2018 году он дослужился до должности первого вице-премьер министра. В топ долгожителей входят Эрлан Абдылдаев, Адылбек Касымалиев, Олег Панкратов и несколько других чиновников.

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С конца 2010 года только 12 женщин занимали руководящие посты в правительстве. В составе кабмина 2010 года, который одобрила Роза Отунбаева, не было ни одной женщины на постах министров, вице-премьеров и председателей комитетов.

Чаще всего меняют названия и глав министерств в социальной сфере. С 2010 года министерства труда, соцразвития и молодежи семь раз меняли свои названия. Зачастую в них просто менялся порядок существительных: Министерство труда, занятости и миграции изменилось на Министерство молодежи, труда и занятости, которое впоследствие стало Министерством труда, миграции и молодежи. Неудивительно, что число смен руководителей этих министерств самое высокое.

Парламент теряет свои позиции в назначении правительственных руководителей — все чаще президент заменяет кандидатуры, предложенные Жогорку Кенешем, на свои. Рекордсмен по этому показателю — Сооронбай Жээнбеков, который после своего избрания президентом, в 2018 году одобрил только 64% назначений парламента.

Это плохо? Да.

Частые смены руководящих чиновников в кабмине подрывают преемственность программ и снижают доверие населения к правительству. Например, по индексу доверия населения в 2018 году семь министерств получили оценку ниже средней по стране. МВД, Минэкономики и Минздрав вообще находятся в самом конце рейтинга.

Редактор: Анна Капушенко

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