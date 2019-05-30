В последние две недели в правительстве Кыргызстана произошло несколько значимых событий — премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев оказался в центре коррупционного скандала, и на фоне растущей критики в отставку подали два министра.

Правительство Кыргызстана не отличается постоянством. Регулярные отставки, бесконечная вереница премьер-министров, смена названий министерств и ведомств — отличительные черты кыргызского кабинета министров.

«Клооп» составил базу данных членов правительства, которые пришли на свои должности после смены конституции в 2010 году. Именно тогда изменился порядок назначения кабинета министров — основную роль при формировании правительства стал играть парламент, а не президент.

В нашем анализе мы отследили все кандидатуры, которые сначала одобрял парламент, а затем утверждал президент. Мы не рассматривали ротации членов кабмина после их утверждения президентом. В этом случае сменяемость чиновникова была бы значительно выше.

Изучив составы кабинета министров, публикуем восемь фактов о сменах правительства.