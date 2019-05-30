Гражданская активистка Рита Карасартова призвала выйти на антикоррупционный митинг 3 июня. Свое обращение она опубликовала на странице в фейсбуке.

«Если мы сейчас не сделаем конкретные шаги по требованию реформ, то ничего у нас не поменяется. Вы удовлетворены борьбой с коррупцией? Вы удовлетворены работой ГКНБ? Вы согласны, чтобы миллионы бюджетных средств уходили бы мимо бюджета и вся борьба [с коррупцией] сводилась бы к политическим репрессиям?» — написала в своем обращении Карасартова.

Активисты решили выйти на митинг после расследования журналистов «Азаттыка» о том, что семья Матраимовых могла иметь отношение к выводу из Кыргызстана около 700 млн долларов.

Автор расследования Али Токтакунов заявил, что у него есть десятки документов, которые подтверждают перевод за рубеж как минимум 250 млн из этой суммы.