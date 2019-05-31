Эрназар Рысалиев

Бывший заместитель директора госкомпании «КТ Мобайл» Эрназар Рысалиев вернул компании зарплату за четыре месяца. Рысалиев опубликовал фотографии квитанций о зарплате и переводе средств на счет компании в своем фейсбуке.

«В связи чрезвычайной политизацией проекта по созданию национального сотового оператора “Салам — КТ Мобайл” из-за моих родственных связей, считаю правильным вернуть 787 000 сомов, полученные мной в качестве зарплаты за время работы в компании», — объяснил свое решение Рысалиев.

Согласно квитанциям, Рысалиев получал 197 тысяч сомов в месяц. При этом ранее сам Рысалиев заявлял, что его зарплата в месяц составляла 157 тысяч сомов.

Эрназар Рысалиев (также известный как Иманкадыр уулу Эрназар) ушел с поста замглавы «КТ Мобайл» на фоне скандала, когда в соцсетях распространилась информация, что руководство компании якобы получает зарплату в 350 тысяч сомов. Тогда же уволился и генеральный директор «КТ Мобайл» Нурбек Мукамбетов.

Также стало известно, что Рысалиев — сын Иманкадыра Рысалиева, который приходится свояком премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Позже правительство подтвердило, что между Рысалиевым и Абылгазиевым есть родственная связь.

После оставки руководства «КТ Мобайл» Иманкадыр Рысалиев ушел с поста председателя секретариата «Открытое правительство».

Премьер-министр также уволил главу Госкомсвязи, а также главу и замглавы своего аппарата.

Государственный оператор мобильной связи «КТ Мобайл» — дочернее предприятие национального оператора связи «Кыргызтелеком», созданное в 2003 году. Компания объединилась с госкомпанией «Мегаком» в 2018 году, а в середине мая объявила о том, что выходит на рынок сотовой связи под брендом «Салам».

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