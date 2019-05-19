Свояк премьер-министра Абылгазиева Иманкадыр Рысалиев подал в отставку с должности в «Открытом правительстве» после скандала вокруг проекта «КТ мобайл». Ранее глава «Мегакома» рассказал об угрозах со стороны Рысалиева, а премьер заявил, что считает вмешательство родственников неправильным.

По словам Иманкадыра Рысалиева, уход с должности председателя организации «Открытое правительство» — его личное решение. Он уже подал заявление об отставке в правительство и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рекомендовал ОБСЕ отозвать Рысалиева с поста в «Открытом правительстве».

Отставка произошла на фоне скандала вокруг проекта «КТ Мобайл» — дочернего предприятия национального оператора связи «Кыргызтелеком», замдиректором в которой был сын Рысалиева Эрназар. В 2018 году компания хотела стать отдельным сотовым оператором и для этого объединилась с другой госкомпанией «Мегаком».

Генеральный директор сотового оператора «Мегаком» Акылбек Жамангулов рассказал об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева. Милиция обещала проверить угрозы.

Также в соцсетях появилась информация, что руководство компании получает зарплату в более 300 тысяч сомов, а Эрназар и Иманкадыр Рысалиевы — родственники премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Из-за скандала менеджеры компании ушли со своих должностей, а премьер сказал, что считает неправильным вмешательство родственников.