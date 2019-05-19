Фото: Айгуль Нурбулатова

20 апреля Бейбарыс Толымбеков и Асия Тулесова развернули на алматинском марафоне плакат с надписью «От правды не убежишь» — это был мирный протест за проведение в Казахстане честных выборов президента. Активистов арестовали почти на 15 суток, после чего 20-летнего Толымбекова отправили служить на военную базу в Отар — она известна фактами насилия в отношении срочников.

После плаката на алматинском марафоне были задержаны два активиста и даже фотографы и беременная художница, снявшие акцию. Но арестом в 15 суток все не закончилось — сначала семьи активистов жаловались на давление и угрозы увольнения с работы, а к середине мая стала известно, что власти пытаются забрать 20-летнего Толымбекова в армию, несмотря на его заявления об отсрочке.

17 мая в военкомате Бейбарысу выдали форму, провели через медкомиссию и отправили служить в Отар — по его словам, попрощаться с друзьями он не успел. Правозащитники опасаются, что есть «реальная угроза того, во время прохождения воинской службы он подвергнется нападкам и жестокому обращению».

Военная база в Отаре каждые несколько лет упоминается в СМИ из-за дедовщины. Например, в 2016 году Минобороны сообщило родителям 21-летнего срочника Саяна Сатыбаева о его суициде, но на теле погибшего были обнаружены множественные повреждения и переломы.

О попытке забрать в срочном порядке в армию рассказал и активист из Уральска Аслан Сагутдинов — 6 мая его задержала полиция за то, что он вышел на площадь с пустым листом бумаги. По словам Сагутдинова, несмотря на диагноз «аневризма сердца», его уже несколько раз вызывали в военкомат.