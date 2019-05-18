Социальные сети захлестнули фотографии с новыми фильтрами приложения Snapchat, которые «меняют пол» и делают детьми людей на фото. Пользователи сети успели омолодить и себя, и звезд кинофраншиз — мы же представили, как в образе детей выглядят кыргызские политики и чиновники.

Для этого мы выбрали девять человек: двух экс-президентов Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева, действующего лидера Сооронбая Жээнбекова и связанных с ними политиков — оппозиционера и соратника Отунбаевой по Временному правительству Омурбека Текебаева, протеже Атамбаева и бывшего премьера Сапара Исакова, брата президента — депутата Асылбека Жээнбекова, премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева, спикера парламента Дастана Джумабекова и бывшего зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова, за предположительную дружбу с которым Жээнбекова регулярно критикует Атамбаев.