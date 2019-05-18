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Что взять с собой?

Если вы едете «на шашлыки», то начать надо с заранее замаринованного шашлыка, мангала и шампуров. Для розжига купите угли и специальную жидкость, которые есть в любом супермаркете. Отдых с шашлыками — это не только мясо, поэтому разнообразьте свой стол закусками, зеленью, и фруктами на ваш вкус. Помните, что продукты лучше выбирать не нуждающиеся в постоянном холоде. Запаситесь достаточным количеством питьевой воды, чтобы не рисковать и не пить воду из реки или водоема.

А кроме еды?

Список бытовых мелочей на отдыхе довольно большой. Продумайте все свои занятия от установки мангала в начале до собирания мусора в конце, и возьмите все необходимое. Если вас беспокоит тема экологии и использования пластика, то выбирайте подходящую посуду. Если вы на машине, лишняя корзина с посудой или металлическими тарелками и чашками не обременит вас. Одноразовая биоразлагаемая посуда из бамбука или крахмала — прекрасная альтернатива пластиковой, если не хотите утруждаться. Не забудьте про защиту от клещей и солнца. Ваша одежда должна максимально закрывать тело от солнечных лучшей и паразитов.

Как замариновать шашлык?

Многие кафе, рестораны и гипермаркеты предлагают заранее замаринованный шашлык на продажу. Но непонятно, насколько там свежее мясо. Приготовить маринад самостоятельно совсем не сложно. Главное, не делайте маринад из уксуса. Он размягчает белковые волокна и уничтожает аромат. Уксус в маринаде нужен только если мясо жесткое и не свежее. Маринад может быть каким угодно — с кофе, с гранатом, с минеральной водой. Не делайте слишком много маринада, мясо даст свой сок и жидкости станет слишком много. Не перебарщивайте со специями — чем меньше, тем ярче вкус мяса. Нельзя солить мясо до жарки, пропадет весь сок.

Конорчек. Фото: triptokyrgyzstan

Куда можно поехать?

Тут все зависит от ваших предпочтений. Мест для отдыха на природе в окрестностях Бишкека достаточно. Ущелья Ала-Арча, Аламедин, Иссык-Ата — для тех, кто хочет просто отдохнуть и вкусно поесть на природе. В Иссык-Ате можно будет поплавать в бассейне с термальной водой. Для тех, кто не прочь ещё и погулять, есть Кегеты и горное озеро Коль-Тор. Любителям рыбалки подойдет озеро с живыми карпами Фазенда CarpLake. Можно уехать в каньоны Конорчек в Боомском ущелье любоваться на эоловые замки. Какое бы место вы не выбрали — относитесь к нему уважительно. Не срывайте цветы, не оставляйте мусор.

Как начать жарить шашлык?

Процесс розжига углей в мангале не сложный. Главное быть осторожными, не торопиться и не выливать всю жидкость для розжига, что у вас есть. Не стоит так же использовать бензин, средства для мытья посуды или мусор для разжигания. Убедитесь, что не разводите огонь под кронами деревьев или рядом с деревянными постройками. Не оставляйте огонь без присмотра, а рядом не храните воспламеняющиеся предметы. Махало-опахало для раздувания огня и щипцы для углей не будут лишними в процессе. Помните, что шашлык надо жарить только на тлеющих углях.

Что делать в конце?

После того, как мясо приготовлено, нужно потушить угли в мангале. Можно залить их водой или засыпать песком, чтобы предупредить повторное возгорание. В большие крепкие пакеты соберите весь мусор, а грязную посуду сложите в корзину. Гораздо легче будет мыть ее дома. Убедитесь, что после вас не осталось.