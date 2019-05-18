Верховный суд подтвердил решение предыдущих инстанций о восстановлении бывшего зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова в должности. Матраимова из-за «вовлеченности в серые схемы» уволил в 2017 году премьер Сапар Исаков.

Верховный суд согласился с мнением горсуда и районного суда о том, что правительство нарушило «установленный законодательством порядок» при увольнении Матраимова с должности зампреда Таможенной службы. В числе нарушений, допущенных правительством — увольнение чиновника «во время болезни».

Суд постановил восстановить Матраимова в должности зампреда. Райымбек Матраимов был уволен в 2017 году из-за «вовлеченности в серые схемы» и на основании утраты доверия политического руководства. Решение было принято при премьере Сапаре Исакове.

Позднее экс-президент Алмазбек Атамбаев утверждал, что будучи главой государства лично требовал снять Матраимова с должности у своего премьера Сооронбая Жээнбекова, но воплощено решение было Сапаром Исаковым, когда Жээнбеков стал президентом.

Атамбаев утверждал, что гонения против Сапара Исакова начались именно из-за этого увольнения. Бывший лидер не раз связывал своего преемника с Райымбеком Матраимовым, называя последнего не иначе, как «Раимом-миллионом» и утверждая, что он финансировал президентскую кампанию Жээнбекова.

Сторонники Атамбаева много раз поднимали тему доходов Матраимова и требовали проверить его недвижимость, а журналисты «Азаттыка» сделали расследование о супермаркетах и недвижимости, принадлежащих бывшему госчиновнику и его семье.

В январе 2019 года Финпол начал проверять имущество бывшего зампреда Таможенной службы. Управление внутренних расследований и безопасности ведомства возглавляет родственник Матраимова Исламбек Матраимов, но Финпол не увидел в этом «конфликта интересов».

Реакция Матраимова на критику Атамбаева

Матраимов дважды реагировал на критику со стороны Атамбаева.

В апреле 2018 года он заявил, что к его назначению на должность в таможенной службе причастен сам Атамбаев и его бывший личный водитель и советник Икрамжан Илмиянов.

«В мое назначение зампредом таможенной службы в августе 2015 года есть вклад Алмазбека Шаршеновича и моего друга Икрама Илмиянова. Я это не отрицаю и не скрываю. Они сами знают, что в свое время я поддерживал СДПК, и в какой мере служил государству», — сказал он.

А спустя год Матраимов записал видеообращение к Атамбаеву и рассказал о теплых отношениях, которые раньше связывали его и экс-президента. Он утверждал, что его удивил факт того, что Атамбаев заинтересовался его состоянием после ухода с поста президента. По словам Матраимова, он заработал свои деньги благодаря бизнесу, который создал с родственниками.

«Вы несколько раз перед народом неустанно говорили, что являетесь богатым мультимиллионером, и даже мое богатство объявляете народу вы, а не я. […] У меня тоже есть достаточно информации и сил, чтобы бороться с вами», — заявил Матраимов.

Ответила на заявление партия, возглавляемая Атамбаевым.

«После этого ролика даже у самых недоверчивых отпали всякие сомнения в связке Жээнбековых-Матраимовых. Интриги уже нет. Это попытка отвлечь внимание общественности от его многолетних связей с семьей Жээнбековых», — говорится в сообщении СДПК.