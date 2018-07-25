Первомайский суд Бишкека постановил 25 июля восстановить Матраимова, известного также как Раим-миллион, в должности заместителя председателя таможенной службы.

По мнению его представительницы Татьяны Карыжинской, Матраимова уволили по «политическим мотивам, в то время как он занимал административную должность».

Увольнение Матраимова произошло в ноябре 2017 года — его отправил в отставку действующий на тот момент премьер-министр Сапар Исаков из-за «вовлеченности в серые схемы».

Экс-президент Алмазбек Атамбаев называл Матраимова «серым кардиналом» коррупционных схем в таможенной сфере — об этом он заявил в конце марта этого года.

«В прошлом году из-за серых схем до бюджета не дошло 10 миллиардов сомов. Еще тогда я настоятельно попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы — Раима-миллиона. Он уволил Матраимова 23 ноября. […] Если ты кричишь про борьбу с коррупцией, то у тебя в близких, в друзьях никаких “Раимов-миллионов” не должно быть», — сказал экс-президент.

Впрочем, брат Матраимова, депутат СДПК Искендер Матраимова, был не согласен с таким решением и назвал его незаконным.

«Я сразу зашел к премьер-министру Сапару Исакову узнать причины увольнения. Он сказал, что освободить от должности поручил экс-президент Алмазбек Атамбаев. […] Его сняли просто так», — сказал в апреле брат Матраимова.

Атамбаев отреагировал на новость о восстановлении Матраимова в должности — он сказал, что это дает понять, что «он и такие как он будут фактически управлять этой и другими бюджетообразующими структурами в стране».

«К сожалению, советы и предупреждения, неоднократно высказанные мною лично Президенту Жээнбекову, […] не приняты им во внимание», — говорится в заявлении экс-президента.