Первомайский суд Бишкека постановил 25 июля восстановить Матраимова, известного также как Раим-миллион, в должности заместителя председателя таможенной службы.
По мнению его представительницы Татьяны Карыжинской, Матраимова уволили по «политическим мотивам, в то время как он занимал административную должность».
Увольнение Матраимова произошло в ноябре 2017 года — его отправил в отставку действующий на тот момент премьер-министр Сапар Исаков из-за «вовлеченности в серые схемы».
Экс-президент Алмазбек Атамбаев называл Матраимова «серым кардиналом» коррупционных схем в таможенной сфере — об этом он заявил в конце марта этого года.
«В прошлом году из-за серых схем до бюджета не дошло 10 миллиардов сомов. Еще тогда я настоятельно попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы — Раима-миллиона. Он уволил Матраимова 23 ноября. […] Если ты кричишь про борьбу с коррупцией, то у тебя в близких, в друзьях никаких “Раимов-миллионов” не должно быть», — сказал экс-президент.
Впрочем, брат Матраимова, депутат СДПК Искендер Матраимова, был не согласен с таким решением и назвал его незаконным.
«Я сразу зашел к премьер-министру Сапару Исакову узнать причины увольнения. Он сказал, что освободить от должности поручил экс-президент Алмазбек Атамбаев. […] Его сняли просто так», — сказал в апреле брат Матраимова.
Атамбаев отреагировал на новость о восстановлении Матраимова в должности — он сказал, что это дает понять, что «он и такие как он будут фактически управлять этой и другими бюджетообразующими структурами в стране».
«К сожалению, советы и предупреждения, неоднократно высказанные мною лично Президенту Жээнбекову, […] не приняты им во внимание», — говорится в заявлении экс-президента.
В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» провели расследование и узнали, что, несмотря на официальный доход в 8500 долларов в год, Матраимову принадлежало два супермаркета «Народный» и спорткомплекс «Эрем» в городе Ош.
Журналисты писали, что сам Матраимов живет в Бишкеке в одном из элитных домов на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек-Жолу. Бишкекская квартира Матраимова в 256 квадратных метров также зарегистрирована на его мать.
Согласно налоговой декларации за 2015 год, Матраимов владеет двумя квартирами в 57 и 39 квадратных метров и одним автомобилем «Лексус-GX460». Журналисты «Азаттыка» выяснили, что сын Матраимова отдыхает на яхте на заграничных курортах.
Восстановление Матраимова произошло, несмотря на озвученную новым президентом Сооронбаем Жээнбековым борьбу с коррупцией.
С апреля 2018 года в Кыргызстане по обвинению в коррупции было задержано несколько высокопоставленных чиновников, но в СИЗО ГКНБ отправились, в основном, сторонники экс-президента Атамбаева. В числе тех, кто сейчас сидит в СИЗО — тот самый экс-премьер Исаков, который уволил в ноябре Матраимова.
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