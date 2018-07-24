100 сомов за ввоз телефонов в Кыргызстан. Шесть вопросов и ответов о спорной идее правительства

Что произошло?
Правительство Кыргызстана предложило обязать регистрировать мобильные устройства граждан — в проекте постановления сказано, что за каждый аппарат хотят брать 100 сомов.
Это коснется всех устройств, в которые можно вставить сим-карту: телефонов, планшетов, ноутбуков, умных часов, брелоков с тревожной кнопкой и так далее.
Власти объясняют это «жизненной необходимостью» для Кыргызстана. По их мнению, это поможет бороться с контрабандой и находить ворованные телефоны внутри страны.
Основное возмущение этим предложением вызвала плата в 100 сомов за каждый мобильный телефон — кыргызстанцы предположили, что оплачивать эти деньги обяжут их.
Председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев говорит, что платить эту сумму в бюджет будет не каждый гражданин, а только те, кто ввозит телефоны в страну. В первую очередь это те, кто занимается продажей аппаратов.
Но и те, кто купил телефон за границей и приехал с ним в Кыргызстан, тоже должны будут заплатить.
Правительство хочет собрать базу из IMEI-кодов всех официально производимых в мире телефонов. Кроме того, оно будет вести три списка телефонов: «белый», «серый» и «черный».
В «белый» список попадут все официально произведенные и зарегистрированные телефоны. Кроме этого, в него попадут все аппараты, которые находились в Кыргызстане до принятия законопроекта.
«Серый» список будет состоять из телефонов, которые еще не зарегистрированы в Кыргызстане. На территории страны таким аппаратом можно будет пользоваться для связи 60 дней. Потом его надо будет зарегистрировать.
В «черный» список попадут те телефоны, которые не прошли регистрацию в течение 60 дней. Кроме того, через 60 дней использования в него попадут все контрафактные телефоны — их будет невозможно зарегистрировать. Телефоны из «черного» списка на территории Кыргызстана вообще не будут обслуживаться.
Регистрироваться телефоны будут на физическое или юридическое лицо — то есть, если вы ввозите телефоны в Кыргызстан для продажи, вы должны будете регистрировать их на себя (или свою компанию). После того, как покупатель приобрел у вас аппарат, он должен будет перерегистрировать его на себя. Это уже будет бесплатно.
Важное примечание: Проект постановления о регистрации телефонов — пока только идея правительства, которая возможно будет, а может и не будет принята. Если вы имеете возражения к документу, то можете направить их на адрес: gosnadzor.kg@gmail.com
• Что если я купил телефон за границей, а при регистрации в Кыргызстане мне сказали, что он в «сером» или «черном» списках?
Ответ: Вы можете ввезти такой телефон в Кыргызстан, но через 60 дней вы не сможете им пользоваться для связи. Что вам делать дальше, Госкомсвязи не знает — возможно, что появится сайт, через который при покупке можно будет проверить, официально он произведен или нет. Это вам поможет избежать контрафакта.
• Как будет проходить перерегистрация, если я купил телефон в магазине или с рук?
Ответ: Продавец магазина должен выдать вам документ, с помощью которого вы сможете перерегистрировать телефон на себя на портале госуслуг. Если вы покупаете телефон у частного лица, то вам надо вместе с продавцом перерегистрировать девайс.
• Как будет проходить регистрация телефона? Кто будет за нее отвечать? Кому платить эти 100 сомов при ввозе товара на границе?
Ответ: Сейчас проект постановления только разрабатывается и этих подробностей нет.
• Повысятся ли цены на телефоны и планшеты после вступления закона в силу?
Ответ: Чиновники предполагают, что необходимость регистрации телефонов не сильно отразится на цене из-за конкуренции на рынке Кыргызстана.
• Сколько денег надо на исполнение закона, и сколько он принесет в госбюджет?
Ответ: На исполнение запланировано 43 млн сомов, но чиновники все еще не знают окончательной суммы.
• Как это будет работать в регионах?
Ответ: Пока неизвестно. Госкомсвязи возможно будет работать с операторами связи, чтобы с их помощью объяснять гражданам необходимость перерегистрации.
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