100 сомов за ввоз телефонов в Кыргызстан. Шесть вопросов и ответов о спорной идее правительства

Председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев говорит, что платить эту сумму в бюджет будет не каждый гражданин, а только те, кто ввозит телефоны в страну. В первую очередь это те, кто занимается продажей аппаратов.

Но и те, кто купил телефон за границей и приехал с ним в Кыргызстан, тоже должны будут заплатить.

Правительство хочет собрать базу из IMEI-кодов всех официально производимых в мире телефонов. Кроме того, оно будет вести три списка телефонов: «белый», «серый» и «черный».