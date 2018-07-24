Гибель журналиста Улана Эгизбаева вызвала широкий резонанс и породила предположения о том, что ключевой расследователь «Азаттыка» не мог так просто утонуть в Иссык-Куле в свои 28 лет.

Эгизбаев был значимым кыргызоязычным журналистом для страны: занимался расследованием коррупции на высоком уровне, задавал неудобные вопросы чиновникам и хорошо раскрывал социально значимые темы.

Его смерть стала причиной появления конспирологических теорий — некоторые активисты, критики власти и знакомые Эгизбаева стали выдвигать версии о том, что гибель журналиста могли подстроить.

Например, друг журналиста Каниет Жыргалбеков говорил в интервью разным изданиям, что не верит в то, что Эгизбаев мог утонуть. По его словам, в морге он видел на ноге журналиста несколько подозрительных синяков.

«На ногах были синяки, это надо расследовать! Я сам своими глазами видел и держал руками. На его двух ногах выше пятки были синяки. Информация [о несчастном случае] еще не подтверждена!» — сказал Жыргалбеков.

Однако ни эта версия, ни любая другая пока не имеют твердых доказательств — пока все предположения основаны на нежелании верить официальной предварительной версии гибели журналиста.

Милиция просит не спешить

МВД довольно болезненно реагирует на попытки пользователей соцсетей строить иные версии, отличающиеся от их собственных — милиция называет это «недостоверной информацией» и попытками «выдавать мнимое за действительное».

На пресс-конференции по итогам работы МВД за первые шесть месяцев этого года министр Кашкар Джунушалиев попросил не торопиться с версиями о причинах гибели Эгизбаева.

По словам начальника Службы криминальной милиции Нурбека Абдиева, вскрытие показало, что следов насилия на теле не оказалось — он добавил, что окончательные выводы появятся через месяц, но уже сейчас нет причин не доверять судмедэкспертам.

Тем не менее, сказал он, следствие проверяет все обстоятельства гибели и изучает потенциальные угрозы в адрес Эгизбаева, которые могли поступать ему перед смертью.

«На месте работает следственно-оперативная группа, проверяется место, где он умер. Видеозапись изымается. Предварительный диагноз — утопление, телесных повреждений не обнаружено», — сообщил Абдиев.

Официальная версия

По информации УВД Иссык-Кульской области, Эгизбаев с 19 по 22 июля отдыхал вместе с женой в пансионате «Акун» на берегу Иссык-Куля и перед отъездом решил искупаться в озере.

Сперва его заметили возле пирса местные дети — они предположили, что журналист играет в озере, а не тонет, и не стали звать на помощь.

Эгизбаева вытащили из воды только тогда, когда его тело всплыло на поверхность — ему попытались помочь сотрудники пансионата, оказывая первую помощь и делая искусственное дыхание, но спасти его не получилось.

«Однако все попытки спасти человека были тщетны. Далее тело мужчины на карете скорой помощи было привезено в морг Иссык-Кульской районной больницы», — сообщает милиция.

Похороны Эгизбаева прошли 24 июля в селе Кок-Жар Нарынской области.