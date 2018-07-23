Гульнара (имя изменено) проработала в сфере образования 35 лет. В этом году она оформила пенсию — теперь государство будет платить ей чуть более трех тысяч сомов в месяц.

Она говорит, что треть ее пенсии — до тысячи сомов — уходит на коммунальные услуги, а зимой и того больше — две тысячи. Поэтому ей приходится работать — Гульнара преподает в одном из бишкекских вузов. Иначе она не сможет себя обеспечивать.

«Прожить на три тысячи сомов абсолютно невозможно. Поэтому даже, если бы я захотела бросить свою работу и начать заниматься каким-то другим делом, я бы не смогла выжить», — говорит она.

По данным Минсоцразвития, каждый четвертый кыргызстанец на пенсии не может полноценно питаться, а каждый третий — оплатить себе лечение. У них просто нет на это денег. Поэтому работать вынуждена почти половина пенсионеров Кыргызстана, а еще 34% из них — предприниматели. При этом каждый третий пенсионер материально помогает своим детям.

Но Гульнара и тысячи других пенсионеров не могут быть уверены в том, что завтра их не уволят.

Кыргызстанцев предпенсионного и пенсионного возраста нередко увольняют, хотя увольнять сотрудника из-за возраста незаконно — поэтому их просят написать заявление об уходе по собственному желанию.

По официальным данным, самая низкая пенсия в Кыргызстане — около 1,8 тысячи сомов. А прожиточный минимум на начало 2018 года — около 5 тысяч. И только треть пожилых людей Кыргызстана получают пенсии больше этой суммы.

Есть и те кыргызстанцы, которые никогда не работали официально — это, например, женщины, которые рано вышли замуж, не получили образования, и всю жизнь работали на земельных участках, вели домашнее хозяйство, воспитывали детей, ухаживали за пожилыми и больными родственниками.

Все, на что они могут рассчитывать в пожилом возрасте — это пособие в 1000 сомов, которое государство будет выплачивать им после того, как им исполнится 65 лет.