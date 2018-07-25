Вы точно знаете этот памятник, если живете в Бишкеке (или просто часто бываете в нем).

И даже возможно, что вы, как и многие бишкекчане, называете его именем Уркуи Салиевой — девушки, которая участвовала в установлении власти коммунистов на территории Кыргызстана после Октябрьской революции, и в 18 лет стала председательницей сельсовета.

В 1934 году ее убили противники советской власти — ей было всего 24 года. С тех пор Уркуя Салиева стала одной из героинь государственной пропаганды.

Но на самом деле этот памятник в центре Бишкека посвящен не ей.

Статуя женщины вместе со скульптурами возле нее — это мемориальный комплекс, посвященный борцам Октябрьской революции 1917 года.

Его открыли в 1978 году, и почти сразу фрунзенцы, а позже — бишкекчане, стали ассоциировать его с личностью Уркуи Салиевой.

Исследователи из инициативы «Лаборатория СИ» связывают это с тем, что в 70-е годы был высокий интерес к личности самой Салиевой.

В 1972 году на экраны вышел фильм «Поклонись огню» кыргызского режиссера Толомуша Океева о жизни Уркуи Салиевой. А спустя несколько лет ее именем стали называть улицы, колхозы, школы и другие объекты.

Скульптор Тургунбай Садыков рассказал «Лаборатории СИ», что статуя не посвящена отдельной личности, а олицетворяет собой образ родины-матери.

Тем не менее, в одном из интервью в 1980 году Садыков говорил, что черпал вдохновение из духовного облика Уркуи Салиевой и других революционеров.

Несмотря на то, что этот мемориал официально не посвящен Уркуе Салиевой, называть его ее именем не будет страшной ошибкой — сейчас памятник, через ее образ, стал ассоциироваться с борьбой за права женщин.

Салиева была известна борьбой за права девочек на образование и стала символом для современных движений за права женщин, которые после 2010 года начали проводить акции возле этого мемориала.

Марш за права женщин 8 марта 2017 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Именно около этого памятника ежегодно завершается женский марш за равноправие и солидарность. Здесь же проходят акции, связанные с трагедиями, в которых погибли или пострадали женщины: митинг в память о Бурулай или реквием по погибшим в Москве кыргызским мигранткам.

Исследователи из «Лаборатории СИ» считают, что важнее не то, как именно задумывалась статуя, а то, что с течением времени и изменением его восприятия памятник обрел новый смысл и стал символом и площадкой для идей равноправия, борьбы с дискриминацией и насилием.