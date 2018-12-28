Горсуд восстановил Райымбека Матраимова в должности замглавы таможенной службы

Бишкекский городской суд восстановил Райымбека Матраимова в должности заместителя главы таможенной службы. В ноябре 2017 года его, будучи премьер-министром, уволил Сапар Исаков — из-за «вовлеченности в серые схемы».

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что городской суд 28 декабря не удовлетворил жалобу правительства — это значит, что Матраимова восстановят в должности.

Издание «Азаттык» пишет, что представители правительства собираются обжаловать это решение в Верховном суде.

По мнению адвокатов Матраимова, его уволили по «политическим мотивам, в то время как он занимал административную должность». Снял с должности Матрамова в ноябре 2017 года тогдашний премьер-министр Сапар Исаков из-за «вовлеченности в серые схемы».

Экс-президент Алмазбек Атамбаев называл Матраимова «серым кардиналом» коррупционных схем в таможенной сфере и заявлял, что поручил снять его с должности. Возвращение Матраимова на таможню стало одной из причин противостояния между экс-президентом и нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» провели расследование и узнали, что, несмотря на официальный доход в $8500 в год, Матраимову принадлежало два супермаркета «Народный» и спорткомплекс «Эрем» в городе Ош.

Журналисты писали, что сам Матраимов живет в Бишкеке в одном из элитных домов на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек-Жолу. Бишкекская квартира Матраимова в 256 квадратных метров зарегистрирована на его мать.

Согласно налоговой декларации за 2015 год, Матраимов владеет двумя квартирами в 57 и 39 квадратных метров и одним автомобилем «Лексус-GX460». Журналисты «Азаттыка» выяснили, что сын Матраимова отдыхает на яхте на заграничных курортах.

Восстановление Матраимова произошло, на фоне озвученной президентом Жээнбековым политике по борьбе с коррупцией.

С апреля 2018 года в Кыргызстане по обвинению в коррупции задержали несколько высокопоставленных чиновников — в основном, сторонников экс-президента Атамбаева. В числе тех, кто сейчас сидит в СИЗО — тот самый экс-премьер Исаков, который уволил Матраимова.