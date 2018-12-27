Депутаты предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев с западными и японскими визами. Силовики против

Несколько депутатов кыргызского парламента предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев, у которых есть действующие визы США, Японии, Великобритании и стран Евросоюза. Однако в МВД и ГКНБ опасаются, что из-за этого в Кыргызстан переберутся беженцы и экстремисты, а страна потеряет свой суверенитет.

25 декабря новый законопроект о безвизовом режиме одобрили во втором чтении профильного комитета парламента. Но 27 декабря законопроект не включили в повестку дня на пленарном заседании Жогорку Кенеша — депутат и инициатор поправок Дастан Бекешев подозревает, что на парламент надавил аппарат президента.

«Аппарат президента занимает довольно большую роль в госуправлении, но возможно даже президент не знает о действиях своего аппарата. Я буду добиваться продвижения этих поправок», — сказал депутат. Связаться с аппаратом президента на момент публикации не удалось.

Бекешев, как один из инициаторов поправок, хотел, чтобы иностранцам с действующими визами США, Японии, Евросоюза не требовалось получать визу в Кыргызстан.

Во время обсуждения законопроекта парламентским комитетом несколько депутатов заявили, что Кыргызстан может пострадать от потока беженцев и экстремистов и в итоге потерять свой суверенитет. Такого же мнения придерживались представители МВД и ГКНБ.

«Мы не отдаём часть суверенитета другим странам, мы хотим привлечь таким образом благонадежных иностранцев, подтвердивших свою финансовую обеспеченность, проверенных зарубежными спецслужбами, не оставшихся жить в развитой стране. Мы, прогрессивные депутаты, хотим, чтобы рабочие места благодаря туристам создавались в нашей стране», — написал Бекешев на своей фейсбук-странице.