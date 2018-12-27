На Атамбаева и его телеканал «Апрель» подали судебные иски на 18 млн сомов

Политики Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Душебаев подали судебные иски против экс-президента Алмазбека Атамбаева и его телеканала «Апрель». Общая сумма исков — 18 млн сомов, а причина обращения в суд — интервью Атамбаева каналу «Апрель».

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, бывший зампред Временного правительства Азимбек Бекназаров и экс-председатель ГКНБ Кенешбек Душебаев подали судебные иски на 18 млн сомов против экс-президента Алмазбека Атамбаева и принадлежащего ему телеканала «Апрель». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор «Апреля» Дмитрий Ложников.

«Келдибеков пошел на рекорд. Вместе с двумя сотоварищами — Бекназаровым и Душебаевым подал иск в суд еще на одно СМИ», — написал журналист. Он добавил, что политики требуют с Атамбаева и с телеканала по 9 млн сомов.

О своем намерении подать в суд на Атамбаева Келдибеков говорил еще 14 декабря в интервью телеканалу NUR TV.

«В своем выступлении он задевает честь человека. Я подам в суд за урон моей чести. Если он не сможет доказать свои слова в суде, я потребую привлечения к ответственности», — сказал тогда экс-спикер.

10 декабря Атамбаев дал интервью «Апрелю», в котором он обвинил Келдибекова в коррупции.

«Ведь кричат же те же Келдибековы и Тюлеевы, которые, работая на госдолжностях, стали мультимиллионерами, что “нужно арестовать Атамбаева”. Кого нужно арестовать? Тех, кто стал миллионером, воруя у государства, или того, кто заработал деньги своим трудом и построил себе дом на земле своих предков?» — сказал в интервью экс-президент.