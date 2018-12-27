На Атамбаева и его телеканал «Апрель» подали судебные иски на 18 млн сомов

Политики Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Душебаев подали судебные иски против экс-президента Алмазбека Атамбаева и его телеканала «Апрель». Общая сумма исков — 18 млн сомов, а причина обращения в суд — интервью Атамбаева каналу «Апрель».
Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, бывший зампред Временного правительства Азимбек Бекназаров и экс-председатель ГКНБ Кенешбек Душебаев подали судебные иски на 18 млн сомов против экс-президента Алмазбека Атамбаева и принадлежащего ему телеканала «Апрель». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор «Апреля» Дмитрий Ложников.
«Келдибеков пошел на рекорд. Вместе с двумя сотоварищами — Бекназаровым и Душебаевым подал иск в суд еще на одно СМИ», — написал журналист. Он добавил, что политики требуют с Атамбаева и с телеканала по 9 млн сомов.
О своем намерении подать в суд на Атамбаева Келдибеков говорил еще 14 декабря в интервью телеканалу NUR TV.
«В своем выступлении он задевает честь человека. Я подам в суд за урон моей чести. Если он не сможет доказать свои слова в суде, я потребую привлечения к ответственности», — сказал тогда экс-спикер.
10 декабря Атамбаев дал интервью «Апрелю», в котором он обвинил Келдибекова в коррупции.
«Ведь кричат же те же Келдибековы и Тюлеевы, которые, работая на госдолжностях, стали мультимиллионерами, что “нужно арестовать Атамбаева”. Кого нужно арестовать? Тех, кто стал миллионером, воруя у государства, или того, кто заработал деньги своим трудом и построил себе дом на земле своих предков?» — сказал в интервью экс-президент.
• Это не первый иск Келдибекова к СМИ. В декабре он также подал иски о защите чести и достоинства на интернет-издания argument.kg и kyrgyztoday.kg. Он требует с них по 1 млн сомов.
• В октябре Келдибеков выиграл судебный процесс против главреда газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. Октябрьский райсуд Бишкека обязал Сартбаева выплатить Келдибекову 2 млн сомов.
• В 2015 году суд признал Келдибекова виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Политику пришлось выплатить государству штраф в 10 млн сомов. Также его обвиняли по статье о коррупции, но оправдали.
• Ахматбек Келдибеков успел поработать на разных руководящих должностях. При президенте Акаеве он возглавлял Соцфонд, при Бакиеве был главой налоговой службы, а с декабря 2010 по декабрь 2011 занимал должность спикера парламента.
• Алмазбек Атамбаев тоже судился с журналистами. Весной 2017 года Генпрокуратура, защищая его честь и достоинство, подала иски на издания «Заноза» и «Азаттык». Иск к последним в итоге отозвали, а «Занозу» и правозащитницу Чолпон Джакупову суд обязал выплатить Атамбаеву в общей сложности 30 млн сомов. В мае 2018 года Атамбаев отказался от материальных претензий к ним.
• В ноябрьском интервью «Апрелю» экс-президент сказал, что был «не прав», подавая в суд на журналистов, и «поддался эмоциям». Атамбаев добавил, что сейчас иски против журналистов используют, чтобы «затыкать рот тем, кто пишет правду».