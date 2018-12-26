Экс-вице-премьера Аскарбека Шадиева 25 декабря осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Агентство АКИpress сообщило, что общая сумма имущества, которую конфискуют у политика и его семьи превышает 1,8 млрд сомов. Свое решение суд вынес заочно — сам Шадиев находится в бегах.

Решение по делу экс-вице-премьера Первомайский районный суд Бишкека вынес 25 декабря. Политика осудили за «злоупотребление должностным положением» и «незаконное пересечение государственной границы».

Адвокат Шадиева заявил, что после получения приговора собирается подать апелляцию. Если это произойдет, дело политика должен будет рассматривать городской суд.

Издание АКИpress опубликовало список имущества, которое конфискуют у политика и его семьи. Общую стоимость имущества оценили в 1 852 236 099 сомов.

Первое уголовное дело — за «злоупотребление должностным положением» на Шадиева возбудили в конце апреля. По версии следствия, экс-вице-премьер присвоил $ 30 тыс, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова.

Следствие считает, что за день до заведения первого дела Шадиев незаконно пересек границу с Таджикистаном и улетел оттуда в США. В июне на политика возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы.

В ноябре Центризбирком прекратил депутатские полномочия Шадиева в парламенте.

Список имущества, которое конфискуют у Шадиева:

• «Карвен четыре сезона», 33,33% уставного капитала;

• «Аква Инвест Плюс», 50% уставного капитала;

• «Карвен Групп», 50% уставного капитала;

• два частных дома в жилом комплексе «Ала-Арча» (село Орто-Сай Аламединского района);

• офис в Бишкеке, проспект Манаса 11/1;

• автомобиль «Тойота Лэндкрузер 150»;

• деньги с банковских счетов Шадиева — $5954 (404 872 сома);

• деньги с банковских счетов жены политика Асель Шадиевой — $57 069 (3 880 692 сома) и 290 536 сомов;

• «Трейд Инвест» (торгово-развлекательный центр «Ала-Арча»), 100% уставного капитала;

• «Ларель», 50% уставного капитала.