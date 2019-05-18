«Ваш заказ доставит учитель литературы» — гласит реклама доставки еды Delivery Club с кыргызстанцем. Компания «хотела показать, что быть курьером не стыдно» — но месяцем ранее в России умер сотрудник доставки «Яндекса» из Кыргызстана.
Реклама Delivery Club появилась на остановках и в метро Москвы — с ярких зеленых плакатов на пассажиров и пешеходов глядели учитель литературы, полиглот, футбольный фанат, народный артист, репортер и альпинистка, ставшие курьерами компании. Доставка еды утверждает, что так хотела показать, что быть курьерами — не стыдно.
Delivery Club настаивает, что все герои рекламы — их реальные сотрудники. А бывшая журналистка Наталья Андреева, снявшаяся в рекламе, говорит что заработок курьера выше, «чем у многих журналистов».
Двое героев рекламы — уроженцы Центральной Азии. Абдисаттар — бывший учитель литературы из Кыргызстана, Уринбай — полиглот со знанием девяти языков и ювелир из Узбекистана.
Реклама вызвала неоднозначную реакцию у людей — Delivery Club утверждает, что не ожидали такого резонанса. Компания принадлежит Mail.ru Group, где также ничего зазорного в рекламе не увидели. «Уважайте курьеров, они правда классные. И вы никогда не знаете, кто приедет к вам сегодня с заказом. Возможно, это будет отец троих дочек и заслуженный актер», — говорят представители Mail.ru.
Delivery Club утверждает, что хотели больше рассказать о своих курьерах, о том кто они и чем увлекаются. В соцсетях рекламу многие раскритиковали. Люди стали высказываться в защиту курьеров и говорить об их трудной работе. Идею доставщика еды называют «антирекламой высшего образования» и говорят о причинах, вынуждающих учителей и ювелиров становиться курьерами.
За последние два месяца работа курьеров уже во второй раз вызывает резонанс в соцсетях. В апреле 21-летний кыргызстанец Артык Орозалиев умер после 10-часовой смены в «ЯндекЕде», а пользователи соцсетей запустили хэштег #яндекссмерть и требовали бойкотировать службу доставки, вынуждающую своих курьеров перерабатывать.