«Ваш заказ доставит учитель литературы» — гласит реклама доставки еды Delivery Club с кыргызстанцем. Компания «хотела показать, что быть курьером не стыдно» — но месяцем ранее в России умер сотрудник доставки «Яндекса» из Кыргызстана.

Реклама Delivery Club появилась на остановках и в метро Москвы — с ярких зеленых плакатов на пассажиров и пешеходов глядели учитель литературы, полиглот, футбольный фанат, народный артист, репортер и альпинистка, ставшие курьерами компании. Доставка еды утверждает, что так хотела показать, что быть курьерами — не стыдно.

Delivery Club настаивает, что все герои рекламы — их реальные сотрудники. А бывшая журналистка Наталья Андреева, снявшаяся в рекламе, говорит что заработок курьера выше, «чем у многих журналистов».

Двое героев рекламы — уроженцы Центральной Азии. Абдисаттар — бывший учитель литературы из Кыргызстана, Уринбай — полиглот со знанием девяти языков и ювелир из Узбекистана.

Реклама вызвала неоднозначную реакцию у людей — Delivery Club утверждает, что не ожидали такого резонанса. Компания принадлежит Mail.ru Group, где также ничего зазорного в рекламе не увидели. «Уважайте курьеров, они правда классные. И вы никогда не знаете, кто приедет к вам сегодня с заказом. Возможно, это будет отец троих дочек и заслуженный актер», — говорят представители Mail.ru.

Delivery Club утверждает, что хотели больше рассказать о своих курьерах, о том кто они и чем увлекаются. В соцсетях рекламу многие раскритиковали. Люди стали высказываться в защиту курьеров и говорить об их трудной работе. Идею доставщика еды называют «антирекламой высшего образования» и говорят о причинах, вынуждающих учителей и ювелиров становиться курьерами.

Меж тем реклама деливери клаба пробивает дно. Стоило бы задуматься, почему учитель литературы вынужден подрабатывать пешим курьером, но зачем думать, когда надо делать рекламную компанию pic.twitter.com/weIKTG0Zwy — пухлый барсик (@l_owlie) 16 мая 2019 г.

Клиент: блин, курьеры всегда такие измученные и грустные приезжают, возможно, к лучшему, что я ничего о них не знаю



Службы доставки: pic.twitter.com/tIC5FWzyYW — Vadim Elistratov (@great_laziness) 16 мая 2019 г.

Наверное они хотят сказать, что он тоже человек. У него есть интересы,профессия и жизнь. Но Реклама грустная,ведь приятнее думать что в доставке работают только обрыганы...а тут вон как.Человек зарабатывает что бы выжить. — Мордовский талисманчик. (@RuMatreshka) 16 мая 2019 г.

Тут Delivery Club хотели сделать добрую позитивную рекламу, а вместо этого получилась лучшая антиреклама высшего образования. И теперь она всех бесит. Бывает https://t.co/YY67ZNL7YP pic.twitter.com/Kt9LbgXbsb — Новости от 66.RU. Здесь все всё понимают (@66ru) 17 мая 2019 г.

Видимо @DeliveryClub хотели вызвать уважение к людям работающими курьерами, но скорее у них получилось вызвать к ним жалость, чувство стыда и горечи от осознания того, что заслуженный артист России на старости лет вынужден доставлять пиццу пьяным подросткам. #deliveryclub pic.twitter.com/OB1ZTa6hoI — fesko (@wikktor_fess) 17 мая 2019 г.

За последние два месяца работа курьеров уже во второй раз вызывает резонанс в соцсетях. В апреле 21-летний кыргызстанец Артык Орозалиев умер после 10-часовой смены в «ЯндекЕде», а пользователи соцсетей запустили хэштег #яндекссмерть и требовали бойкотировать службу доставки, вынуждающую своих курьеров перерабатывать.