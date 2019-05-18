Президент Сооронбай Жээнбеков 17 мая на встрече с жителями Тонского района Иссык-Кульской области в очередной раз заявил о «строжайшей» борьбе с коррупцией.

Борьба с коррупцией, по словам Жээнбекова, была и является одним из основных направлений его работы. За период его президентства из-за обвинений в коррупции лишились свободы десятки чиновников и политиков — в основном соратники Атамбаева.

Жээнбеков очень часто говорит про борьбу с коррупцией. «Клооп» собрал, что именно говорил глава государства про борьбу с коррупцией за два года своей работы.

Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев на инаугурации Жээнбекова — еще до открытого конфликта и множественных антикоорупционных дел против сторонников Атамбаева.

Впервые слова о борьбе с коррупцией прозвучали на инаугурации Жээнбекова 24 ноября 2017 года.

«Страна не может развиваться, пока власть не будет прозрачной. Началась беспощадная борьба с коррупцией и созданы условия для очищения общества. Народ с большим доверием начал относиться к власти, потому что рано или поздно, но “вор будет сидеть в тюрьме”», — говорил Жээнбеков.

Через несколько месяцев на заседании Совета безопасности Жээнбеков раскритиковал силовые органы и генпрокуратуру в «неэффективной» борьбе с коррупцией.

«Несмотря на некоторую динамику в сторону улучшения, наш международный рейтинг по этому показателю остается все еще низким. Нашу позицию в основном снижают суды, правоохранительные и надзорные органы», — сказал президент.

Эту речь раскритиковал его предшественник экс-президент Алмазбек Атамбаев, который также называл борьбу с коррупцией основным вектором своей работы. Между двумя лидерами начался конфликт, в результате которого начались антикоррупционные аресты, а с экс-президента сняли неприкосновенность.

Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева на форуме «Мекендештер». После конфликта с Алмазбеком Атамбаевым Жээнбеков чаще появляется в компании экс-президента Розы Отунбаевой

В августе 2018 года Жээнбеков снова поднял вопрос о коррупции на форуме соотечественников «Мекендештер».

«Обо всех недостатках нужно открыто говорить, но надо говорить объективно. Если каждый будет спрашивать с себя, то только тогда государство начнет идти вперед, а если просто со стороны критиковать, то изменений не будет», — сказал Жээнбеков.

К этому времени по антикоррупционным делам уже были задержаны бывший премьер Сапар Исаков, экс-мэры Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов — ближайшие соратники экс-президента Атамбаева.

Поднимал тему коррупции президент и на своей первой пресс-конференции в декабре 2018 года.

«Борьба с коррупцией идет твердо и плотно, мы знаем, какие существуют схемы. Мы будем бороться системно. В конце июля мы открыли счет — 5,5 млрд сомов туда поступило, все находится в Нацбанке. Миграция идет в Чуйскую область и в Бишкек, и эти деньги мы направим на социальные объекты — садики, школы», — сказал он.

Жээнбеков на своей первой пресс-конференции.

Уже в феврале 2019 года Жээнбеков заявил, что коррупция в стране «пустила корни глубже», чем предполагалось, но они продолжают борьбу.

«Мы продолжаем системную борьбу с коррупцией. Она пустила корни глубже, чем мы думали. Многие коррупционные схемы уже раскрыты, другие будут раскрыты», — сказал он.

Борьба с коррупцией — одна из главных тем, которые в своих речах поднимает президент. Примерно также часто глава государства говорит о недопустимости «родоклановости в политике» — именно в этом чаще всего его обвиняет экс-президент Атамбаев.

Как Атамбаев критикует Жээнбекова

Атамбаев неоднократно критиковал Жээнбекова за то, что брат президента Асылбек Жээнбеков является депутатом парламента — хотя нардепом тот стал еще при Атамбаеве.

Также экс-глава государства обвиняет президента в связях с бывшим зампредом Таможенной службы Райымбеком Матраимовым, брат которого Искендер Матраимов также является депутатом и прошел в парламент от СДПК.

Атамбаев не раз намекал на то, что Райымбек Матраимов финансировал предвыборную кампанию Жээнбекова, а его сторонники предлагали властям проверить имущество бывшего зампреда Таможенной службы, которого противники называют не иначе как «Раим-миллион», очевидно намекая о коррупции в ведомстве.

Финпол уже четыре месяца проверяет имущество Райыма Матраимова — ранее журналисты провели расследование, согласно которому Матраимов и его семья владеют дорогими домами и землей, хотя работают на госслужбе.

Матраимов записал видеобращение к Атамбаеву

В мае 2019 года Матраимов впервые публично обратился к Атамбаеву и попросил «не вмешивать» его в свой конфликт с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

В ответ социал-демократическая партия, которую возглавляет Атамбаев, заявила, что отпали всякие сомнения «в связке Жээнбековых-Матраимовых».