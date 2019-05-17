Закон будет касаться нынешних экс-президентов?

Сложно сказать. В законе прописано, что он будет распространяться на все действия экс-президентов, начиная с 23 октября 2007 года. С одной стороны это может противоречить принципам обратной силы в системе права. С другой — часть юристов говорит, что в некоторых ситуациях так можно.

Принцип обратной силы: Вас не могут признать виновным или ужесточить наказание по нормам, которые заработали после того, как вы нарушили закон. Например, Айбек ограбил банк и получил за это 5 лет лишения свободы, а после приговора появилась норма, по которой за такое преступление надо давать минимальный срок 7 лет. В этом случае новые правила не будут действовать на Айбека, и он отсидит свои 5 лет. Но если, например, появится закон об амнистии, который гласит, что всем грабителям, осужденным с 2015 года, снизят срок на один год, то эта норма уже будет действовать на Айбека, и он отбудет 4 года, а не 5.

Противоречие вот в чем: ставить сроком вступления законов в силу прошедшие даты — можно, но привлекать по ним к ответственности — нельзя, потому что таким образом будет ухудшаться положение гражданина (экс-президента в этом случае).

Пока юридическая неразбериха остается. Обычно такие спорные вопросы решает Конституционная палата или годами сформированная судебная практика — ни того, ни другого пока не произошло.