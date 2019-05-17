Что случилось: 16 мая президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о порядке лишения неприкосновенности экс-президентов. Документ вводит новую процедуру, по которой бывшего главу государства могут лишить защиты перед правосудием, и соответственно привлечь к ответственности — но только за те дела, которые он совершал в бытность президентом.
Закон также запрещает бывшим президентам заниматься политической деятельностью, например, быть членом партии или её возглавлять — за это его могут лишить пожизненного обеспечения, которое гарантировано всем экс-президентам.
В Кыргызстане только два человека со статусом экс-президента — это Роза Отунбаева, возглавившая Кыргызстан сразу после апрельской революции 2010 года, и Алмазбек Атамбаев, избранный в 2011 году сроком на шесть лет.
Зачем этот закон?
Официально — для того, чтобы в законах Кыргызстана была формальная процедура привлечения экс-президента к ответственности за то, что он совершил в бытность главой государства. До принятия закона такой процедуры не было, потому что экс-президент обладал иммунитетом, защитой перед правосудием.
Если неофициально, то в политическом поле Кыргызстана есть только один политик, в отношении которого этот закон скорее всего хотят применить — это Алмазбек Атамбаев (но здесь есть свои нюансы — о них ниже). С ним нынешние власти Кыргызстана, в частности, президент Сооронбай Жээнбеков не в самых хороших отношениях — Атамбаев и Жээнбеков находятся в ссоре еще с начала прошлого года.
Зачем экс-президентам иммунитет?
Смысл неприкосновенности экс-президента в том, чтобы быть защищенным от последствий за спорные решения, принятые во время президентства, если, например, после него ко власти пришли его оппоненты.
Однако новые власти Кыргызстана посчитали, что в законах все-таки должна быть процедура, по которой экс-президента можно привлечь за доказанные преступления и правонарушения.
Осознание этого происходило постепенно — сперва введение процедуры обсуждали в парламенте, затем инициировали законопроект, а осенью 2018 года Конституционная палата постановила, что норма о неприкосновенности экс-президента противоречит конституции. По сути решение Конституционной палаты стало окончательным одобрением на изменения в законе.
Закон будет касаться нынешних экс-президентов?
Сложно сказать. В законе прописано, что он будет распространяться на все действия экс-президентов, начиная с 23 октября 2007 года. С одной стороны это может противоречить принципам обратной силы в системе права. С другой — часть юристов говорит, что в некоторых ситуациях так можно.
Принцип обратной силы: Вас не могут признать виновным или ужесточить наказание по нормам, которые заработали после того, как вы нарушили закон. Например, Айбек ограбил банк и получил за это 5 лет лишения свободы, а после приговора появилась норма, по которой за такое преступление надо давать минимальный срок 7 лет. В этом случае новые правила не будут действовать на Айбека, и он отсидит свои 5 лет. Но если, например, появится закон об амнистии, который гласит, что всем грабителям, осужденным с 2015 года, снизят срок на один год, то эта норма уже будет действовать на Айбека, и он отбудет 4 года, а не 5.
Противоречие вот в чем: ставить сроком вступления законов в силу прошедшие даты — можно, но привлекать по ним к ответственности — нельзя, потому что таким образом будет ухудшаться положение гражданина (экс-президента в этом случае).
Пока юридическая неразбериха остается. Обычно такие спорные вопросы решает Конституционная палата или годами сформированная судебная практика — ни того, ни другого пока не произошло.
А как тогда лишали иммунитета Акаева и Бакиева?
Неприкосновенность президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева отменило Временное правительство, которое пришло к власти после революции в апреле 2010 года. После этого в Кыргызстане начали судебный процесс над Бакиевым, хотя тот бежал в Беларусь.
Насколько действия Временного правительства были законны — это сложный вопрос. Власть как Акаева, так и Бакиева была свергнута насильственно в ходе революций, а как действуют законы во время и в первый период сразу после смены власти таким путем не прописано в конституции.