В пресс-службе МВД «Клоопу» сообщили, что они проверят заявление гендиректора «Мегакома» Акылбека Жамангулова о угрозах в его адрес от Иманкадыра Рысалиева, который приходится родственником премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

«Мы проверяем. Если факты угроз подтвердятся, то будут приняты соответствующие меры», — сказали в ведомстве.

Жамангулов 17 мая заявил, что Рысалиев ему неоднократно угрожал, а также заявлял, что деятельность «Мегакома» проверят. Сам Рысалиев подтвердил, что действительно разговаривал с Жамангуловым, однако назвал слова об угрозах «поклепом».

Иманкадыр Рысалиев приходится свояком премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву, а его сын — Эрназар Рысалиев — работал заместителем гендиректора госкомпании «КТ Мобайл». Эта компания совместно с «Мегакомом» планирует запустить новый сотовый оператор под брендом «Салам».

В середине мая в соцсетях появилась информация, что высшее руководство «КТ Мобайла» получает зарплату от 300 до 350 тысяч сомов в месяц. После этого свои должности покинули директор компании Нурбек Мукамбетов и его заместитель Эрназар Рысалиев, который приходится родственником премьер-министру.

На фоне скандала Абылгазиева начали обвинять в том, что он помогает своим родственникам трудоустроиться, однако его пресс-служба назвала эти обвинения «чушью».