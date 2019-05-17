Иллюстративное фото. Автор: Арсений Мамашев / Kloop.kg

Генеральный директор госоператора мобильной связи «КТ Мобайл» Нурбек Мукамбетов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее уволился его заместитель Эрназар Рысалиев.

Они ушли в отставку на фоне скандала вокруг компании. В середине мая в соцсетях распространилась информация о том, что Мукамбетов на посту гендиректора получает 350 тысяч сомов в месяц, а его заместитель — 300 тысяч сомов.

Другие сотрудники, занимающие руководящие посты, якобы получают от 85 до 290 тысяч сомов. В компании назвали эти сведения «ложью».

Тогда же появилась информация о том, что Эрназар Рысалиев — сын свояка премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Позже правительство подтвердило, что между Рысалиевым и Абылгазиевым есть родственная связь.

В правительстве заявили, что Рысалиев должен покинуть свой пост. Также премьер-министр поручил проверить зарплаты сотрудников «КТ Мобайл» и эффективность компании. После этого Рысалиев написал заявление об увольнении.

Государственный оператор мобильной связи «КТ Мобайл» — дочернее предприятие национального оператора связи «Кыргызтелеком», созданное в 2003 году. Компания объединилась с госкомпанией «Мегаком» в 2018 году, а 16 мая объявила о том, что выходит на рынок сотовой связи под брендом «Салам».

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