Что вообще такое «КТ Мобайл»?

Государственный оператор мобильной связи «КТ Мобайл» — дочернее предприятие национального оператора связи «Кыргызтелеком». Его создали в 2003 году.

В это же время компания получила лицензию и частоты для сотовой связи. В 2018 году компания хотела стать отдельным сотовым оператором и для этого объединилась с другой госкомпанией «Мегаком».



Около полугода назад между «КТ Мобайл» и «Мегакомом» было заключено соглашение, по которому последний должен был дать партнеру 345 миллионов сомов за использование частот. За счет этих денег компания планирует выйти на рынок сотовой связи брендом «Салам».

Но почему все вдруг вспомнили про «КТ Мобайл»?

В середине мая в соцсетях появилось фото листа бумаги, на котором указаны якобы зарплаты руководства «КТ Мобайл».

Согласно этому фото, гендиректор компании Нурбек Мукамбетов получает 350 тысяч сомов в месяц, а его заместитель Эрназар Рысалиев (он же Эрназар Иманкадыр уулу) — 300 тысяч сомов.

Другие сотрудники, занимающие руководящие посты, якобы получают от 85 до 290 тысяч сомов. В конце листа указывается, что зарплаты указанных сотрудников были неправомерно повышены.

В компании назвали эти сведения «ложью». «Я хотел бы опровергнуть информацию о нашей заработной плате, которая появилась в соцсетях. Мы над ней очень сильно посмеялись», — заявил на пресс-конференции 14 мая заместитель директора «КТ Мобайл» Эрназар Иманкадыр уулу.

Хорошо, но причем тут премьер-министр?

Тогда же появилась информация о том, что Эрназар Рысалиев сын свояка премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Правительство подтвердило, что между Рысалиевым и Абылгазиевым есть родственная связь.

«Однако о том, что Эрназар [Рысалиев] является заместителем директора компании “КТ Мобайл” Мухаммедкалыю Абылгазиеву до последнего времени известно не было. В этой ситуации глава правительства считает, что Рысалиев должен покинуть свою должность», — заявили в правительстве.

Также в правительстве отметили, что Абылгазиев «придерживается принципа, что государственная деятельность и родственные отношения ни в коем случае несовместимы».

Кроме того, Абылгазиев поручил провести проверку зарплат сотрудников «КТ Мобайл» и эффективности компании.

В пресс-службе компании «КТ Мобайл» сообщили, что Эрназар Рысалиев не работает в компании с 15 мая. Он сам написал заявление об увольнении.