С идеей краундфандинга выступил начальник департамента туризма при министерстве культуры Максат Дамир уулу. Всего по стране планируется установить более 200 указателей для туристов. На эти цели нужно собрать 10 млн сомов. То есть, один указатель обойдется в 50 тысяч сомов.

«Сумма взноса может начинаться от сома до бесконечности. Внесшие денежный вклад могут предложить, куда нужно или можно ставить эти указатели», — говорится в сообщении Дамира уулу.

По его мнению, при помощи таких указательных табличек «путешественники могут быстрее и по правильной дороге доезжать до места назначения, что оставит положительное впечатление о Кыргызстане».

Для контроля распределения денег будет создана рабочая группа.

В интервью «Клоопу» Дамир уулу объяснил, что практика краудфандинга уже практикуется в странах Европы и США. В качестве примера он рассказал, что в Америке некоторые граждане делают добровольные пожертвования для полиции.

«У кыргызов есть понятие ашар, когда родственники собирают деньги или [вместе] дом кому-то строят. У нас финансовых ресурсов не хватает, а задач очень много, начиная от указателей и заканчивая строительством дорог», — сказал он.

По его словам, примерная цена в 50 тысяч сомов за создание и установку одного указателя объясняется качеством и функционалом таблички, которую планируют создавать из нержавеющего материала.

«Чтобы поставить один указатель где-нибудь в Ат-Башы или Баткене, его же нужно везти из Бишкека. Это еще транспортные расходы. Вся финансовая часть, все будет абсолютно прозрачно, никто не собирается ничего утаивать. Ну и 50 тысяч сомов — предварительные расчеты, окончательная сумма может быть меньше», — сказал Дамир уулу.

Он добавил, что если департаменту туризма не удастся собрать 10 млн, то они установят стенды на сумму, которую пожертвуют желающие.

«Если мы поставим хотя бы один, то хорошо. Мы по-любому это сделаем, пути назад уже нет […] Мы увидели эффективность [указателей], поэтому и решили объявить подобный краудфандинг», — сказал Дамир уулу.