С 10 мая власти Узбекистана восстановили доступ к сайтам Узбекской службы Би-би-си, изданий Deutsche Welle, «Голос Америки», Eurasianet, AsiaTerra и «Фергана».

Также узбекские власти разблокировали сайты правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и «Репортеры без границ».

Некоторые из этих ресурсов были заблокированы в стране на протяжении 10 лет. Глава агентства по информации и массовым коммуникациям Узбекистана Комил Алламжонов сказал, что все эти годы сайты были недоступны из-за «технического сбоя», который теперь устранили.

«Говорить, что в Узбекистане теперь все хорошо, будет преувеличением. Но мы стали намного свободнее, если сравнить ситуацию с временами Ислама Каримова или, скажем, с тем, что было три года назад. Раскрепощеннее стали и журналисты, и читатели, которые все чаще обращаются к критическим публикациям», — сказал главный редактор узбекской службы «Би-би-си» Хайрулло Файз.

С приходом президента Шавката Мирзиёева в 2016 году уровень свободы прессы Узбекистана стал подниматься в международных рейтингах. Также международные организации отмечают, что улучшается ситуация с правами человека, так как Мирзиёев объявил политическую амнистию.