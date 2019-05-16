Президент Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал законопроект, который предусматривает механизмы лишения неприкосновенности с экс-президентов.

Согласно законопроекту, экс-президент может лишиться своего статуса и неприкосновенности, если генпрокурор докажет, что тот совершил преступления за время работы на посту главы государства. При этом парламент должен поддержать обвинения генпрокурора, после чего экс-президента смогут привлечь к уголовной ответственности.

Кроме этого, экс-президенту запрещено заниматься политикой после окончания своего президентского срока или занимать госдолжности — в противном случае, его могут лишить пожизненной материальной поддержки от государства.

В Кыргызстане два политика обладают статусом экс-президента — Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева. Двух других бывших президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — лишили этого статуса после революций 2005 и 2010 годов соответственно.

Закон приняли на фоне открытого противостояния экс-президента Алмазбека Атамбаева с его преемником Сооронбаем Жээнбековым.