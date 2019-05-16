Президентские выборы 2017 года. Фото: Даниль Усманов / Kloop.kg

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев вынес на общественное обсуждение законопроект об изменениях в выборном законодательстве.

Торобаев хочет запретить участвовать в парламентских выборах новым партиям. По его замыслу, в выборах должны участвовать только партии, которые зарегистрировались не менее, чем за год до дня голосования.

Также парламентарий предлагает разрешить партиям выдвигать на пост президента или депутата кандидатов, которые не состоят в политобъединении.

«Мы оставляем выбор за человеком. Не хотим заставлять становиться членом партии», — сказал депутат «Клоопу».

Он добавил, что не видит в этой норме риска того, что богатые люди, не состоящие в партии, смогут пройти в парламент через них.

«Этот же олигарх может вступить в партию, взять членский билет. […] Есть такие, кто поддерживают идеи партии, но они говорят “давайте мы не будем вступать, но будем с вами”», — пояснил депутат.

Однако, по задумке Торобаева, член одной партии не сможет баллотироваться в парламент по списку от другой партии.

Квоты для не прошедших партий

Торобаев предлагает выделить пять депутатских мандатов для партий, которые набрали от 3 до 5% голосов избирателей по стране и 0,7% процента в каждом регионе во время парламентских выборов.

Подсчет голосов на президентских выборах 2017 года. Фото: Даниль Усманов / Kloop.kg

«Мы посчитали, такие партии получают от 60 до 100 тысяч голосов. В действительности несправедливо, если в парламент не войдут политические партии, которые получили голоса 60-100 тысяч избирателей», — считает депутат.

Никаких концертов

Депутат предлагает запретить некоторые мероприятия в предвыборных кампаниях, например, концерты, спортивные турниры и театрализованные представления. Вместо этого предлагается проводить митинги, собрания и теледебаты.

Также Торобаев хочет ввести запрет на использование кандидатами в депутаты или на пост президента совместных фотографий с другими кыргызскими или иностранными чиновниками и политиками.

Списки избирателей

Торобаев предлагает убрать норму, которая позволяет кыргызстанцам менять избирательный участок, на котором они могут проголосовать.

«[Эта норма] стала помощью для провластных партий. Например, глава больницы может сказать [своим подчиненным], чтобы они написали заявление и проголосовали на участке в Токмаке. Кто не придет, того могут уволить», — считает депутат.

Парламентарий также предлагает уменьшить число голосующих граждан на одном участке — с 2500 до 1500.

«Это позволит разгрузить работу избирательных участков и поднять их эффективность, уменьшится количество возможных нарушений в ходе голосования и подсчета избирательных бюллетеней», — поясняет депутат.

Не возвращать избирательный залог

По нынешнему закону, на выборах кандидаты должны внести в Центральную избирательную комиссию 5 млн сомов в качестве избирательного залога — деньги возвращаются тем, кто выигрывает на выборах.

Торобаев же предлагает вовсе не возвращать избирательный залог. По его задумке, деньги кандидатов должны пойти на оплату предвыборной агитации в частных СМИ.