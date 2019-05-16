Бывшие юристы партии «Ата Мекена» Канатбек Азиз и Таалайкуль Токтакунова 16 мая выиграли в Верховном суде дело по иску, который против них подал экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Таким образом, Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда, который признал правоту Азиза и Токтакуновой и отменил выплату 10 млн сомов Атамбаеву.



«Теперь ни я, ни Таалайкуль не должны ему ни денег, ни опровержений. С наших счетов сняли аресты, а также сняли ограничения на выезд», — сказал «Клоопу» Канатбек Азиз.

Он добавил, что решение Верховного суда не связано с тем, что сейчас Алмазбек Атамбаев находится в оппозиции действующей власти в лице президента Сооронбая Жээнбекова. Политики открыто конфликтуют с прошлого года.

«Мы были уверены, что после смены режима Атамбаева, мы добьемся справедливых судов. Мы их добились», — сказал Азиз.

Атамбаев подал в суд на бывших юристов «Ата Мекена» после того, как они заявили, что экс-президент и его окружение якобы имеют отношение к грузу самолета турецких авиалиний, который рухнул на село Дачи-СУ в январе 2017 года.