Пресс-служба правительства сообщила, что с момента запуска проекта «Безопасный город» в Бишкеке и Чуйской области количество аварий снизилось на 3,4 – 3,8 процента. Количество погибших в ДТП в Бишкеке снизилось на 68 процентов.

Также, по данным правительства, количество аварий на городских дорогах с большим трафиком сократилось в два раза по сравнению с показателями прошлого года.

«Спад наблюдается по всем основным показателям: количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось почти вдвое, количество нарушений Правил дорожного движения сократилось на треть», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.



По его словам, правительству удалось добиться успешной реализации первого этапа проекта «Безопасный город».

«Хочу еще раз заверить всех сограждан — проект “Безопасный город” работает для людей, в интересах сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения», — сказал Абылгазиев.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» госпрограммы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна повыситься безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн.

В сентябре 2018 года тендер на установку камер выиграл российский концерн «Вега». В Бишкеке камеры фиксируют семь видов нарушений ПДД.

Также в Чуйской области работают 20 передвижных аппаратно-программных комплексов (АПК), которые фиксируют два вида нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии. Время и локацию передвижных АПК определяет ГУОБДД.

Власти уже объявили тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» — по всей стране будет установлено 306 камер. Стоимость проекта власти оценили в 5 млрд 791 млн сомов.