Фото иллюстративное. Источник: Lukas Balandis для OCCRP

Об этом сообщил «Азаттыку» представитель литовской компании Денис Паржачев. По его словам, компания готова защищать свои интересы до конца, но открыта для переговоров.

«Азаттык» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Garsu Pasaulis планирует потребовать с правительства Кыргызстана 62 млн евро — 12 млн евро упущенной выгоды и еще 50 млн евро компенсации ущерба репутации компании.

В правительстве Кыргызстана готовят официальный ответ на заявление литовской компании.

Это происходит на фоне расследования уголовного дела по тендеру на изготовление биометрических загранпаспортов, который выиграла именно Garsu Pasaulis.

Скандальный тендер

Garsu Pasaulis в феврале выиграла тендер ГРС на закупку загранпаспортов, предложив за свои услуги за 940 млн сомов. Тогда самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана начал свое расследование и 16 апреля задержал троих чиновников ГРС, заподозрив их в том, что они вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Позже горсуд двух чиновников выпустили под домашний арест.

На фоне расследования своей должности лишилась глава ГРС Алина Шаикова, а 15 мая о своей отставке объявил и глава ГКНБ Идрис Кадыркулов.

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