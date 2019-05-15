Феликс Марлес. Фото: Верховный суд

Бывший председатель Московского районного суда Чуйской области Феликс Марлес сбежал из Кыргызстана. Его подозревают в «предоставлении должностному лицу взятки в особо крупном размере». Спецслужбы объявили Марлеса в розыск 4 мая.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установить местонахождение подозреваемого не представилось возможным, так как он до этого покинул пределы Кыргызстана», — говорится в сообщении ГКНБ.

Президент Сооронбай Жээнбеков уволил Феликса Марлеса с должности судьи в октябре 2018 года для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

Тогда генеральный прокурор получил согласие Совета судей для снятия неприкосновенности.

За последние полгода это уже третий судья, который покинул Кыргызстан на фоне уголовного дела против них.

По сообщению 24.kg, ранее из Кыргызстана сбежал экс-председатель Военного суда Нурланбек Ашымбеков — он тоже объявлен в розыск.

Также некоторые СМИ писали, что судья Октябрьского суда Бишкека Эрнис Чоткараев покинул страну осенью 2018 года. Его обвиняют в уничтожении более тысячи административных дел и присвоении денег.