Бишкекского судью обвиняют в присвоении денег и уничтожении более 1000 документов (возможно он сбежал из страны)

Эрнис Чоткараев. Фото: who.ca-news.org

Экс-председатель Октябрьского суда Бишкека Эрнис Чоткараев обвиняется в мошенничестве и присвоении 4,7 млн сомов, а также уничтожении более 1000 административных материалов. Возможно он бежал из страны, но спецслужбы не подтверждают и не опровергают эту информацию, так как ведется следствие.

Генпрокуратура завела уголовное дело по факту присвоения денег и уничтожения административных дел в Октябрьском райсуде еще в октябре 2018 года.

Но вновь об этом деле стали говорить после того, как ведомство 7 марта сообщило, что начато досудебное производство.

Согласно информации Генпрокуратуры, судья Эрнис Чоткараев со своим помощником Дуйшеном Алмасом уулу и другими сотрудниками суда с 2015 по 2018 годы присвоили 4,7 млн сомов.

По версии следствия, в 2017-2018 годы сотрудники суда уничтожили 1395 административных материалов.

Сейчас точно неизвестно, где находится Чоткараев. Некоторые кыргызские СМИ пишут, что судья уехал в США еще в сентябре 2018 года — до возбуждения уголовного дела.

Журналисты «Клоопа» отправили запрос в ГКНБ, чтобы подтвердить, что Чоткараев сбежал из страны. «В настоящее время органами ГКНБ ведется следствие. В рамках следствия, запрашиваемую информацию пока не можем предоставить», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пока с Чоткораева только снята неприкосновенность, но пока он продолжает занимать должность судьи.

Сейчас по этому делу задержан только один подозреваемый — помощник судьи Дуйшена Алмас уулу. Он находится в следственном изоляторе №1.