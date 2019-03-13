Бишкек расположился на 206 месте из 231 в рейтинге городов мира по уровню качества жизни. Рейтинг составила американская консалтинговая компания Mercer.

В рейтинге учитываются такие критерии, как комфорт города для его жителей, а также безопасность городского пространства.



Этим рейтингом пользуются компании, которые отправляют своих сотрудников на работу в другие страны.

Первое место в списке заняла столица Австрии — Вена, а за ней идет швейцарский Цюрих. Последнее место в списке занял иракский Багдад. Отдельно рассматривался такой критерий, как безопасность в городах и здесь лидером назван Люксембург.

В исследовании отмечается, что города Восточной Европы, например, Прага, Вильнюс, Варшава, Загреб, Сараево стали безопаснее.

Вместе с этим, города Западной Европы, такие как Мадрид, Париж или Афины, наоборот, ухудшили свои показатели — авторы рейтинга связывают это прошлыми террористическими атаками и внутренней нестабильностью.

При составлении рейтинга, исследователи опирались на различные показатели городов, такие как экономическая и экологическая безопасность, удобство транспортной системы, качество медицинских и образовательных услуг и другие.