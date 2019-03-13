Авиакатастрофа в Эфиопии: как это коснулось Кыргызстана?

Самолёт «Боинг 737 MAX» «Эфиопских авиалиний» потерпел крушение 10 марта вскоре после вылета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы — все находившиеся на борту 157 человек погибли. Это привело к тому, что уже в 40 странах мира временно запретили использовать самолёты этой модели.
В Бишкек «максы» перестали летать 12 марта: в столицу Кыргызстана на них летали пассажиры авиакомпаний «Флай Дубай» и «Чайна Саузерн».
В последний раз 737 MAX прилетал в Бишкек 11 марта — это был рейс из Дубая. На следующий день эмиратская авиакомпания приостановила полёты самолётов этой модели.
Из всех авиалиний, летающих в Кыргызстан, «максов» больше всего у авиакомпании «Чайна Саузерн».
«Турецкие авиалинии» и S7 тоже приостановили полёты «максов» по всему миру, но самолёты этой модели они в Бишкек не отправляли.
Контекст: 737 MAX — новейшая серия самолётов «Боинга», которую стали использовать только с 2017 года. Однако за последние полгода с самолётами этой модели случились уже две авиакатастрофы: в Эфиопии и Индонезии. После трагедии в Аддис-Абебе США остаются пока единственной страной, в которой все авиакомпании продолжают летать на «максах». 40 стран мира, включая весь Евросоюз, а также Австралию, Китай и Индию, сняли эти самолёты с рейсов.