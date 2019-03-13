Авиакатастрофа в Эфиопии: как это коснулось Кыргызстана?

Согласно сервису «Флайт Радар», авиакомпания «Чайна Саузерн» отменила 11 марта рейс Урумчи — Бишкек, а со следующего дня в столицу Кыргызстана стали летать другие модели «Боинга».

Из всех авиалиний, летающих в Кыргызстан, «максов» больше всего у авиакомпании «Чайна Саузерн».

«Турецкие авиалинии» и S7 тоже приостановили полёты «максов» по всему миру, но самолёты этой модели они в Бишкек не отправляли.

Контекст: 737 MAX — новейшая серия самолётов «Боинга», которую стали использовать только с 2017 года. Однако за последние полгода с самолётами этой модели случились уже две авиакатастрофы: в Эфиопии и Индонезии. После трагедии в Аддис-Абебе США остаются пока единственной страной, в которой все авиакомпании продолжают летать на «максах». 40 стран мира, включая весь Евросоюз, а также Австралию, Китай и Индию, сняли эти самолёты с рейсов.