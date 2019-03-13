А потом они вырастают и сами становятся взрослыми, которые не умеют говорить о сексе ни со своими партнерами, ни со своими детьми. В итоге, получаем замкнутый круг.

Но есть простое решение этой проблемы — нужно просто научиться говорить со своими детьми о сексе самостоятельно. Вот несколько советов о том, как это делать:

1. Подготовьте себя к щепетильным вопросам

Чтобы подготовиться к разговорам с ребенком на тему телесности, секса и отношений, сначала желательно самим почитать об этом, посмотреть образовательные фильмы (например, сериал «Половое воспитание», фильм «Секса не будет», книги «Как помочь ребенку повзрослеть» или «Vulva la Vagina», онлайн-портал «Sexinforia»). Так вы сможете подтянуть свои знания в этой области — ведь мы сами из-за отсутствия сексуального образования и табуированности темы секса можем многого не знать о собственном теле.

Самое главное — научиться произносить слова «пенис», «вульва», «секс» не краснея и без стыда. Ведь если вы будете бояться произносить их в разговоре с ребенком, тот вряд ли поверит, что употреблять правильные названия своих органов — это не «уят». Вы, все-таки, для него авторитет. Например, можете потренироваться говорить «секс» или называть половые органы своими именами вместе с партнером или стоя перед зеркалом. А когда поймете, что произносить слово «вульва» вам также просто, как, например, слово «карандаш» — считайте себя готовыми.

Запомните — нет ничего постыдного в том, чтобы называть каждую часть тела своим именем. Член и вульва — такие же органы, как глаза, почки, зубы или мозг. Если мы спокойно объясняем ребенку, как работает животик, почему не можем объяснить, как работают его половые органы?

2. Начните с прививания навыков гигиены

Сексуальное воспитание ребенка нужно начать с того, что объяснить, зачем и как поддерживать гигиену тела. Начинать говорить об этом нужно еще с совсем маленькими детьми — чуть ли не с трех лет.

Например, когда вы учите ребенка чистить зубы, мыть руки и лицо, нужно также рассказать ему, что необходимо подмывать свои гениталии.

Девочкам нужно объяснить, что подмывать вульву нужно сверху вниз (то есть с лобка до анального отверстия), и что бактериям из попы нельзя попадать во влагалище. В этом возрасте нельзя пользоваться специальными средствами для интимной гигиены — достаточно теплой воды. И обязательно нужно рассказать девочке, что ей ни в коем случае нельзя использовать для подмывания мыло — оно может нарушить микрофлору влагалища.

Мальчикам расскажите, что при подмывании нужно немного приоткрыть крайнюю плоть (если не было обрезания), чтобы смыть остатки мочи. Подмываться им тоже нужно сверху вниз.

Кроме прочего, рассказывая ребенку о гигиене его половых органов, вы должны объяснить ему, что никому не дозволено без разрешения прикасаться к ним. Это можно объяснить так: «Все, что прячется под купальником — это твои интимные места, к которым можешь прикасаться только ты и твои родители, если ты им это разрешаешь»

Ребенок должен запомнить, что никому из взрослых, кроме мама, папы и врачей с позволения родителей не разрешено трогать или осматривать его тело. А если это все-таки произошло — об инциденте обязательно нужно рассказать кому-то из близких взрослых. Таким образом вы научите ребенка выстраивать личные границы и защищаться от сексуального насилия.

3. Отвечайте просто и не используйте эвфемизмы

Если ребенок спрашивает, откуда берутся дети, то вы должны ответить простым и доступным языком. Игнорируя такие вопросы и отвечая что-то типа «вырастешь – узнаешь», вы не только заставляете своего ребенка искать информацию об этом в небезопасных местах, но и рискуете потерять доверие с его стороны. После такого, ребенок к вам уже не обратится, а авторитетами в таких вопросах станут ровесники или незнакомые инфлюэнсеры из интернета.

Поэтому, все-таки, лучше ответить честно.

Если ваш пятилетний ребенок спрашивает, что такое секс, вам не обязательно проводить для него мастер-класс о том, как им правильно заниматься.

Просто ответьте, что секс — это когда два взрослых человека, которые хотят завести детей или просто проявить свои чувства друг к другу, по обоюдному согласию уединяются и потом специальный орган мужчины (член) входит в специальный орган женщины (влагалище).

Главное, что ребенок должен понять из вашего ответа — это то, что секс должен проходить только по обоюдному согласию и что им должны заниматься только взрослые.

Если вы успели рассказать о сексуальной жизни ребенку, когда он был помладше, то в 8-9 лет вам уже стоит подготовить его к будущим изменениям в его теле и поговорить о менструации и поллюциях. Вы можете начать разговор с того, что организм ребенка растет и развивается, и одним из этапов этого развития является половое созревание. Расскажите, что в этот период с телом происходит много интересных вещей — например, у девушек начинаются месячные, а у парней происходят неосознанные ночные семяизвержения — и этого не стоит стесняться.

Неважно, кто будет рассказывать девочке про менструацию, а мальчику про поллюции — мама или папа. Наоборот, если отец расскажет дочке о менструации, это поможет ей избавиться от стереотипа о том, что о месячных с мужчинами говорить нельзя.

Если ваш ребенок уже подросток — начните говорить с ним о сексе прямо сейчас. Расскажите ему об изменениях в его теле, которые происходят из-за работы гормонов — высыпания на лице, резкие изменения в весе, появление волос в подмышках, на лобке и половых органах, и т.д. Подросткам важно услышать, что все, что происходит с их организмом — естественный процесс, которого не нужно стесняться.

С подростками разговоры на тему секса необходимо проводить регулярно. Им нужно рассказывать о том, что секс должен быть безопасным — об инфекциях, передающихся половым путем, и о том, как и зачем пользоваться презервативами.

Если можете, покажите ребенку, как это делать сами или же дайте ему посмотреть видео, в котором рассказывают о правильном использовании презервативов. Также важно объяснить подростку, что такое концепция активного согласия на секс и как сказать «нет», если сексом заниматься не хочется.

Подготовив своего ребенка к сексу и отношениям, с которыми он неизбежно столкнется во время взросления, вы поможете ему пережить сложный переходной возраст.

А если вы не знаете, как ответить на заданный вам вопрос или какие слова использовать в разговоре — то честно в этом признайтесь и пообещайте, что подготовитесь и вернетесь к этому разговору. А потом обязательно выполните свое обещание — ведь если ребенок обратился к вам с вопросом, значит он доверяет вам и хочет услышать ответ именно от вас.

4. Позвольте ребенку изучать собственное тело

Если вы застали своего ребенка за мастурбацией или разглядыванием своего тела, не мешайте, не ругайте и не кричите на него. Ваш ребенок не извращенец — он таким способом изучает свое тело, и это очень полезно. Лучше наоборот помогите своему ребенку в этом — поделитесь с ним полезными ресурсами, книжками и фильмами, которые помогут ему понять, как устроено и функционирует его тело. В этом могут помочь блог Uyat Emes или онлайн-журнал «Боктукөргөн».

Если вы обеспечите ребенка информацией о его теле и сексуальности, то в будущем ему проще будет справиться со страхами и комплексами касательно своего внешнего вида или отношений с людьми.

Если подросток умеет выстраивать личные границы, знает, что никому не позволено трогать его интимные места без согласия, не боится изучать собственное тело, то это не развратит его — не бойтесь. Наоборот, это позволит ему принять более взвешенное решение о том, когда и с кем ему начинать заниматься сексом, какой образ жизни вести, а также как ему выстраивать отношения с другими людьми.

Качественное сексуальное образование — это залог того, что ребенок вырастет здоровым, будет ответственно подходить к сексу и уважительно относиться к окружающим. И только вы можете обеспечить его знаниями, необходимыми для этого.