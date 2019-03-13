Перекрытая дорога в Баткен. Фото: Гулгакы Мамасалиева / Facebook

Жители Кыргызстана и Таджикистана вступили в конфликт на приграничной территории в Баткенской области. По данным погранслужбы, ранен кыргызстанец, еще у одного гражданина Кыргызстана сожжен дом. Около 200 человек из обеих стран остаются на границе.

Конфликт произошел между жителями приграничного села Аксай Баткенской области и села Мехнатабад таджикского анклава Ворух, который находится внутри территории Кыргызстана.

По информации кыргызской пограничной службы, стычка произошла в 15:30 из-за объездной дороги Аксай — Тамдык, которую строят власти Кыргызстана. Глава села Тожикон анклава Ворух Гафуржон Журнав сообщил Таджикской редакции «Азаттыка», что жители Воруха перекрыли дорогу, требуя не возобновлять строительство трассы до окончания процесса демаркации границы.

В ходе конфликта, по данным кыргызской погранслужбы, около 50 кыргызстанцев и 70 таджикистанцев забросали друг друга камнями.

«Один кыргызстанец получил ранение и был доставлен в больницу Самаркандек в Баткенской области. Также таджикские граждане подожгли дом жителя села в Кыргызстане», — сообщили в пресс-службе погранслужбы.

В ведомстве пояснили журналистам «Клоопа», что пока точно неизвестно, чем ранили кыргызстанца и неясно применялось ли огнестрельное оружие.

Заложники и стрельба

По словам жителя кыргызского села Аксай Алибека Сабирова, конфликт произошел из-за того, что таджикистанцы взяли в заложники четверых или пятерых граждан Кыргызстана и перекрыли дорогу Аксай — Тамдык. После этого на приграничной территории собрались около 100 жителей кыргызского села Аксай.

«Обе стороны начали кидать друг в друга камнями. Их было больше, чем нас. С обеих сторон стояли сотрудники пограничной службы. Сейчас обстановка спокойная, но мы будем на страже до утра, потому что нам нужна безопасность», — сказал он в интервью журналистам «Клоопа».

Жительница соседнего села Ортобоз Махпирет Калматова сказала журналистам «Клоопа», что около 18:30 слышала выстрелы, доносящиеся из села Аксай.

«С какой стороны были выстрелы, не знаю. Может быть, погранслужба стреляла, чтобы успокоить жителей. Женщины и дети выбежали из своих домов, потому что видели, как проехала пожарная машина. А мужчины остались в селе», — сказала она.

По её словам жители уже привыкли к таким конфликтам, домой они вернутся уже завтра, когда ситуация стабилизируется.

Погранслужба сообщает, что сейчас на приграничной территории остаются около 200 человек, представляющих обе стороны, и участники конфликта не расходятся. Погранслужба оценивает ситуацию как «напряженную», а участники конфликта, по ее данным «настроены агрессивно».

На месте конфликта находятся пограничники обеих стран, а также правоохранители Баткенской области Кыргызстана. Они пытаются стабилизировать ситуацию.

Сотрудники Баткенской пограничной службы переведены на усиленный режим охраны кыргызско-таджикского участка границы.

Строительство дороги

Строительство дороги Кок-Таш — Аксай —Тамдык началось в апреле 2013 года. Ее стоимость оценивалась в 326 млн сомов. Протяженность составляет 24,5 км. В 2015 году ее строительство завершилось лишь наполовину из-за спорных участков.

Эта дорога считается стратегически важной, так как после ее завершения жители кыргызских сел Аксай, Самаркандек и Ак-Татыра смогут попасть в другие районы Баткена, не заезжая в таджикский анклав Ворух.

Анклав Ворух — один из двух анклавов Таджикистана, который находится в Баткенской области Кыргызстана. Он появился после развала Советского Союза, из-за споров между двумя странами, в том числе, связанных с анклавами, демаркация кыргызко-таджикской границы до сих пор не завершена.

На спорных территориях достаточно часто случаются конфликты, но они усилились после начала строительства объездной дороги Кок-Таш — Аксай — Тамдык.

Автор: Айдана Жумашова