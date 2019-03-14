Конфликт на границе: состояние раненого кыргызстанца тяжелое, ситуация остается напряженной

Властям Кыргызстана и Таджикистана пока не удалось локализовать конфликт между местными жителями на границе в Баткенской области. Он начался днем 13 марта из-за строительства объездной дороги Аксай — Тамдык, которую строят кыргызские власти.

На место конфликта выехал кыргызский вице-премьер-министр Жениш Раззаков. В интервью 24.kg он сообщил, что ситуация на границе все еще остается сложной.

«Буду проводить переговоры со своими коллегами из Таджикистана, а также с представителями местных властей с обеих сторон […] Не подтверждается информация о пяти раненых таджикистанцах и захвате заложников жителями анклава Ворух. Участок дороги Аксай — Тамдык, пролегающий к спорной территории, остается закрытым», — сказал Раззаков.

Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что состояние пострадавшего кыргызстанца тяжелое — у него огнестрельное ранение груди.

«Его экстренно прооперировали. Сейчас он находится в реанимации в Баткенской областной больнице. Состояние тяжелое. Пострадавший в сознании, но пока врачи держат его на аппарате искусственной вентиляции легких», — сказала Айгерчинова.

В погранслужбе Кыргызстана журналисту «Клоопа» сообщили, что сейчас ситуация на участке границы стабильная, однако там все еще находятся граждане обеих стран.

«Сейчас там находятся зампредседателя погранслужбы Кыргызстана Курманбек Исаков, руководители областных, силовых и правоохранительных структур», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что из-за конфликта сгорел дом, автомобиль «Ауди» и прицеп от КамАЗа. По информации кыргызских пограничников, таджикские жители не пропустили в зону конфликта пожарный расчет.

Житель приграничного кыргызского села Аксай Алибек Сабиров сказал «Клоопу», что ситуация на границе остается без изменений.



«Около 200 человек все еще стоят у своих территорий. Мы всю ночь дежурили здесь. Число сотрудников силовых структур увеличилось. Точное количество не могу сказать. Женщин и детей мы перевезли подальше от границы, они до сих пор там. Дорога Ош-Исфара до сих пор закрыта», — сказал он.

Министр иностранных дел Кыргызстана Чынгыз Айдарбеков обсудил ситуацию на границе со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Депутаты парламента Кыргызстана собираются заслушать информацию о конфликте на границе от правительства на заседании 14 марта.

Версия таджикских властей

Главное управление погранвойск ГКНБ Таджикистана заявило, что жители таджикского города Исфара выступили против строительства кыргызскими властями дороги Аксай — Тамдык. Однако в ответ на их недовольства, «со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь». Кроме этого, таджикская сторона утверждает, что кыргызстанцы перекрыли дорогу Исфара — Ворух и не пропускали таджикистанцев.

«В Ворух прибыли 50-60 граждан Кыргызстана под руководством заместителя председателя села Аксай Баткенского района Жалчиева Эркина, которые закидали камнями жителей Воруха, вследствие чего 11 граждан Таджикистана получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении погранвойск ГКНБ Таджикистана.

Таджикские власти также утверждают, что жертвой конфликта стал 43-летний гражданин Таджикистана, которого ранили из охотничьего ружья «со стороны граждан Кыргызстана». Виновником стычек между жителями двух стран таджикские власти назвали кыргызстанку Розу Усарову, которая хотела захватить земельный участок.

«Усарова является постоянным зачинщиком обострения таджикско-кыргызских отношений, разжигает межнациональную рознь между кыргызским и таджикским народами», — считают таджикские власти.

Конфликт на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался днем 13 марта. По версии кыргызской стороны, жители таджикского анклава Ворух оказались недовольны строительством объездной дороги Аксай — Тамдык, которую строят кыргызские власти.

После этого, между кыргызстанцами и таджикистанцами началась стычка, которая переросла в закидывание друг друга камнями. Пограничникам обеих стран удалось на какое-то время локализовать конфликт, однако ближе к вечеру он вновь набрал силу.

Ночью 13 марта погранслужба Кыргызстана сообщила, что в ходе конфликта одного человека ранили, а также еще у одного кыргызстанца подожгли дом.

Объездная дорога Аксай — Тамдык считается стратегически важной, так как после ее завершения жители кыргызских сел Аксай, Самаркандек и Ак-Татыра смогут попасть в другие районы Баткена, не заезжая в таджикский анклав Ворух.

На спорных территориях достаточно часто случаются конфликты, но они усилились после начала строительства объездной дороги Кок-Таш — Аксай — Тамдык.