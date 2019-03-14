Президент Сооронбай Жээнбеков выступил на встрече с послами и консулами 14 марта. Он рассказал об основных партнерах Кыргызстана на международной арене.

Сотрудничество со странами Евразийского Союза — «приоритетное направление», особенно это касается России. Сейчас отношения с Россией развиваются «динамично» из-за визита Жээнбекова в эту страну и неоднократных встреч с президентом Владимиром Путиным. Последний, кстати, приедет в Кыргызстан в конце марта для обсуждения достигнутых договоренностей и соглашений.