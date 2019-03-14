Президент Сооронбай Жээнбеков выступил на встрече с послами и консулами 14 марта. Он рассказал об основных партнерах Кыргызстана на международной арене.
Сотрудничество со странами Евразийского Союза — «приоритетное направление», особенно это касается России. Сейчас отношения с Россией развиваются «динамично» из-за визита Жээнбекова в эту страну и неоднократных встреч с президентом Владимиром Путиным. Последний, кстати, приедет в Кыргызстан в конце марта для обсуждения достигнутых договоренностей и соглашений.
Отношения с соседними странами «укрепились» за счет личных визитов президента. С Казахстаном решены пограничные и торговые вопросы. С президентами Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана у Жээнбекова сложились «личные доверительные отношения». Основная задача — договориться о границах с Таджикистаном и Узбекистаном. Нужно «активизировать» отношения с Туркменистаном через обсуждение строительства газопровода Туркменистан — Кыргызстан — Китай.
С главой Китая Си Цзиньпином у Жээнбекова состоялись «результативные переговоры» об улучшении отношений между двумя странами. Нужно привлекать китайские инвестиции и облегчить визовый режим для кыргызстанцев. «Есть силы, стремящиеся помешать нашему двустороннему сотрудничеству отношений. Мы этого не допустим», — заявил Жээнбеков. Кстати, президент Китая также приедет в Кыргызстан этим летом.
Про Турцию Жээнбеков упомянул вскользь, сказав только об обоюдных двусторонних визитах и попросив правительство выполнять все достигнутые между двумя странами соглашения.
Свой визит в страны Евросоюза Жээнбеков назвал «важным событием» прошлого года. Президент установил «доверительные личные контакты с высшим руководством Евросоюза». Сейчас готовятся визиты Жээнбекова в Германию, Швейцарию, Францию и Венгрию.
Кыргызстан согласовывает проект нового соглашения с США. Но Жээнбеков заверил, что при обсуждении документа будут учитываться «обоюдные интересы» стран. Президент назвал «хорошим началом работы» возвращение Соединенными штатами 4,6 млн долларов, которые были похищены во времена второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
Жээнбеков считает, что в отношениях с арабскими странами «не используется весь экономический потенциал». Нужно организовывать взаимные визиты на высшем уровне и привлекать средства из арабских стран. Также эти страны могут помочь в развитии исламских принципов в банковском и финансовом секторах. Нужно договариваться о безвизовом режиме с этими странами.