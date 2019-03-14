Кыргызские дипломаты не знают иностранные языки. Жээнбеков недоволен тем, что сотрудники кыргызских посольств не знают язык страны, в которой они работают. Президент заметил это во время зарубежных визитов в Турцию и Бельгию. «Требования при отборе специалистов должны быть высокие. Все, начиная с бухгалтера, заканчивая водителем, должны уметь перевести [с иностранного на кыргызский]», — сказал Жээнбеков.

В посольствах и консульствах Кыргызстана не должно быть «далеких от дипломатии» людей. Жээнбеков заявил, что в посольствах Кыргызстана за рубежом должны работать «лучшие и достойные кадры», поэтому кандидатов в дипломаты нужно «тщательно отбирать». «Не надо брать на работу “парашютистов” и далеких от дипломатии. Не буду называть имя, но мы все помним посла, который опозорил Кыргызстан на весь мир», — сказал он.

Задача дипломатов — защищать права граждан, а не игнорировать их. Жээнбеков сказал, что кыргызстанцы жалуются на работу консульств и посольств в зарубежных странах. Он призвал дипломатов обращать внимание на проблемы кыргызских мигрантов и не грубить им. По его словам, защита прав и интересов мигрантов — это приоритет внешней политики Кыргызстана. «К кому им обращаться [тогда], кроме дипломатов?» — задался вопросом Жээнбеков.

Отсидеться не получится. Жээнбеков заявил, что будет отслеживать работу послов, поэтому последние будут раз в год встречаться с ним и давать отчеты. «Мы будем требовать отчетов ежегодно. Вам не удастся просто сидеть на посту по три-четыре года», — заявил президент.