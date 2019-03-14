Президент Сооронбай Жээнбеков подписал ратификацию Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью. Власти Кыргызстана подписали ее еще в 2011 году, но ратификация затянулась на 8 лет из-за отсутствия денег для успешной реализации. «Клооп» решил узнать, улучшит ли Конвенция жизнь людей с инвалидностью.

Жээнбеков подписал закон о ратификации Конвенции 14 марта. С этого момента Кыргызстан должен исполнять требования ООН о соблюдении прав людей с инвалидностью.

Почему эта Конвенция важна?

Основная идея Конвенции — полная вовлеченность людей с инвалидностью в общественную жизнь, а также равное отношение к ним. Это означает, что власти должны будут создать инфраструктуру для людей с инвалидностью, которые сталкиваются с проблемами передвижения в городе.

Также они должны иметь полноценный доступ к медицинским услугам наравне с другими гражданами. Кыргызстан обязан обеспечить инклюзивное образование: власти должны будут создать условия для того, чтобы дети с инвалидностью посещали общеобразовательные школы наравне со всеми остальными.

Сама Конвенция, в отличии от кыргызстанских законов, ориентирована на социальный подход. Это значит, что людям с инвалидностью нужно равноценное отношение с точки зрения прав человека, и их нельзя воспринимать как больных людей.