Президент Сооронбай Жээнбеков подписал ратификацию Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью. Власти Кыргызстана подписали ее еще в 2011 году, но ратификация затянулась на 8 лет из-за отсутствия денег для успешной реализации. «Клооп» решил узнать, улучшит ли Конвенция жизнь людей с инвалидностью.
Жээнбеков подписал закон о ратификации Конвенции 14 марта. С этого момента Кыргызстан должен исполнять требования ООН о соблюдении прав людей с инвалидностью.
Почему эта Конвенция важна?
Основная идея Конвенции — полная вовлеченность людей с инвалидностью в общественную жизнь, а также равное отношение к ним. Это означает, что власти должны будут создать инфраструктуру для людей с инвалидностью, которые сталкиваются с проблемами передвижения в городе.
Также они должны иметь полноценный доступ к медицинским услугам наравне с другими гражданами. Кыргызстан обязан обеспечить инклюзивное образование: власти должны будут создать условия для того, чтобы дети с инвалидностью посещали общеобразовательные школы наравне со всеми остальными.
Сама Конвенция, в отличии от кыргызстанских законов, ориентирована на социальный подход. Это значит, что людям с инвалидностью нужно равноценное отношение с точки зрения прав человека, и их нельзя воспринимать как больных людей.
Председатель Союза людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова: Сначала власти примут приоритетные статьи Конвенции
В интервью «Клоопу» Казакунова сказала, что принятие всех требований Конвенции будет происходить постепенно.
«В Конвенции 51 статья. На следующий день после ратификации, она не станет работать сразу. Конвенция будет реализовываться приоритетно, и я думаю, что это изменит жизнь людей с инвалидностью к лучшему», — сказала Казакунова.
По ее мнению, если требования Конвенции будут выполняться, у людей с инвалидностью будут такие же возможности, как и у остальных граждан.
«Если закон исполняется, то и права людей будут соблюдаться. Возможности людей будут удовлетворяться: доступность среды, образования, трудоустройства. Все, что присуще обыкновенному человеку», — сказала она.
Исследователь по вопросам трудоустройства ЛОВЗ Любовь Шевченко: У людей с инвалидностью появилась надежда
В разговоре с «Клоопом» Шевченко сказала, что с принятием Конвенции у людей с инвалидностью появилась надежда на равенство возможностей в труде, образовании и предоставлении медицинских услуг.
«Было бы хорошо начать с очевидных вещей для самих ЛОВЗ — обеспечение инфраструктуры. Многие из них ассоциируют свои проблемы с ее отсутствием, чем с какими-то политическими решениями. Для них это вопрос бытового благоустройства», — сказала она.
Шевченко считает, что основной преградой для полноценного воплощения Конвенции на пути властей страны может стать нехватка денег.
«Ее стоимость была большой нагрузкой для госбюджета, и это озвучивали лица, принимающие решения. Я думаю, что вряд ли за день [проблема финансирования] устранится», — сказала она.
Президент фонда «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков: Ратификация Конвенции — это победа
По словам Исакова, Кыргызстан за 10 лет должен потратить свыше 6 млрд сомов на выполнение требований Конвенции, в то время как ежегодный бюджет страны составляет около 160 млрд.
«Социальная государственная политика должна в корне изменится. Если ранее к проблеме инвалидности применялся преимущественно медицинский подход, то теперь о нем не должно идти речи. Подход должен быть правовой и социальный», — сказал он.
На ратификацию конвенции 8 лет не хватало денег
В Кыргызстане всего около 180 тысяч людей с инвалидностью. Они неоднократно обращались к властям страны и просили ускорить ратификацию документа.
Кыргызстан подписал Конвенцию о правах инвалидов в 2011 году, но власти не могли ратифицировать ее на протяжении восьми лет. Поэтому документ не имел юридической силы.
В 2017 году Сапар Исаков, который тогда был премьер-министром страны, говорил, что принятие конвенции откладывалось из-за отсутствия денег на полноценное исполнение обязанностей, требуемых ООН.
Страна, ратифицировавшая Конвенцию, должна отчитаться о проделанной работе спустя два года после ратификации, а затем каждые четыре года сдавать отчеты о выполнении обязательств. Кроме этого, правительство должно создать специальный орган, контролирующий реализацию требований Конвенции.