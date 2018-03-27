Именно это выражение — «люди с инвалидностью» — самое нейтральное и приемлемое. Если сомневаетесь в корректности ваших слов — спросите, как лучше обратиться. Например, слово «инвалид» допустимо в использовании, но обижает некоторых людей.

Пользователи коляски считают, что такие слова, как «колясочник» и «спинальник» корректны, а самое распространенное словосочетание «люди с ограниченными возможностями здоровья» использовать нежелательно.

Это обусловлено тем, что человека с инвалидностью часто ограничивает именно инфраструктура, а не его особенности.