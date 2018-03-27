Госэкотехинспекция хочет проверить 20 торговых центров Бишкека на фоне трагедии в Кемерове

Госэкотехинспекция ожидает одобрения от министерства экономики на проведение внеплановых проверок более 20 торговых центров Бишкека. Причиной инспекции стал пожар в торговом центре в российском Кемерове, в котором погибли, как минимум, 64 человека.

Начальник Управления пожарной безопасности при Госэкотехинспекции Таалай Омурзаков сообщил Kloop.kg, что они запланировали проверки более 20 торговых центров, но сейчас ожидают одобрения от министерства экономики.

«Мы направили к ним запрос о дате разрешения на проверку. Там приложено более 20 торговых центров только в Бишкеке», — сказал Омурзаков.

По его словам, закон «О проверке субъектов предпринимательства» не разрешает проверять торговые центры, которые сданы в эксплуатацию менее чем три года назад.

Омурзаков добавил, что при проверке специалисты обращают внимание на состояние автоматических систем обнаружения огня, сигнализации, а также наличие и работоспособность огнетушителей.

«Также проверяем состояние водопровода, водоотдачу, наличие насосов, проверку эвакуационных выходов — не закрыты ли они, не загромождены. Электропроводку, наличие планов эвакуации, проводится ли инструктаж сотрудников», — объяснил он.

По его словам, если при проверке обнаружили нарушения, то администрации дают 30-дневный срок на их исправление.

«Через 30 дней мы осуществляем контрольную проверку. Если наши требования не выполнены, то мы выписываем штраф от 1 до 50 тысяч сомов», — сказал Омурзаков.

По словам начальника Управления пожарной безопасности, если минэкономики одобрит запрос Госэкотехинспекции, то торговые центры Бишкека начнут проверять с 1 апреля.

Специалист министерства экономики Улан Сопукеев сказал, что в ведомство не приходили какие-либо запросы от Госэкотехинспекции на проведение проверок.

Он добавил, что в случае поступления заявки, министерство будет изучать заявку в соответствии с законом.

В 2017 году Госэкотехинспекция проверила 20 торгово-развлекательных центров в Бишкеке и оштрафовала ответственных за пожарную безопасность на 80 тысяч сомов.

Вопрос пожарной безопасности в торговых центрах Бишкека возник после пожара в Кемерове, который произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхних этажах торгового центра «Зимняя вишня».

По информации МЧС России, в пожаре погибло 64 человека. Изначально сообщалось, что жертвами стало 9 детей, однако родственники погибших утверждают, что в пожаре погиб 41 ребенок.

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